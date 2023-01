Offerte Amazon 31 Gennaio fino al 58% su Apple, Amazfit, Lenovo, Ugreen, Jabra, Oral-B – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

FUJIFILM X-T30 II | FUJION XC15-45mmF3.5- 5.6 OIS PZ Kit

In offerta a 937,75 € – invece di 1199,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial X8 da 2TB SSD Portatile – Fino a 1050MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB 3.2 – CT2000X8SSD9

In offerta a 182,00 € – invece di 267,60 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 65UQ75006LF Smart TV 4K 65″ TV Ultra HD Serie UQ75 2022, Processore α5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, Compatibile Google Assistant e Alexa, WebOS 22 [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 519,99 € – invece di 799,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 130,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 1057,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1269,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1349,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1249,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 1610,00 € – invece di 2109,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 512GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1312,99 € – invece di 1449,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 845,98 € – invece di 989,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 659,99 € – invece di 789,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 729,00 € – invece di 729,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito – pagamento a rate

Click qui per approfondire

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 1579,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 0% – fino a ordinabili da subito

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro ortatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2499,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 0%

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3099,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 0%

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 30‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3799,00 € – invece di 3799,00 €

sconto 0%

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3099,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 0% –

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 3329,00 € – invece di 3329,00 €

sconto 0%

Click qui per approfondire

Lenovo C24-25 Monitor – Display 24′” FullHD (1920 x 1080, VA, Bordi Ultrasottili, FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo VGA, Input HDMI + VGA) – Black – Esclusiva Amazon In offerta a 129,00 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a 5 feb 23

Click qui per approfondire

Lenovo D32q-20, 31.5″ 2K QHD (2560×1440, IPS, 4ms, 75Hz, HDMI+DP, FreeSync), Inclinazione regolabile – Raven Black – Esclusiva Amazon In offerta a 249,00 € – invece di 329,00 €

sconto 24% – fino a 5 feb 23

Click qui per approfondire

Lenovo G24e-20 Monitor Gaming 23.8″ FullHD con EyeSafe (1920×1080, VA, 1ms, 100Hz, HDMI+DP, FreeSync Premium, Base in Metallo) Inclinazione e altezza regolabili – Iron Grey In offerta a 149,00 € – invece di 229,00 €

sconto 35% – fino a 5 feb 23

Click qui per approfondire

D-Link DUB-M520 Hub USB di Tipo C, 5 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080p, 2 Porte USB 3.0/USB 2.0, Porta USB C di Ricarica fino a 60 W e dati, 1 x Porta Ethernet RJ45 In offerta a 50,13 € – invece di 76,00 €

sconto 34% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

ESR Hub Portatile con Supporto 8-in-1, Supporto regolabile, Ricarica PD da 100W, 2 porte USB 3.0, HDMI 4K, Jack da 3,5 mm, Slot per SD/microSD, Compatibile con iPad 10, iPad Pro e altri iPad con USB-C In offerta a 51,84 € – invece di 61,99 €

sconto 16% – fino a 6 feb 23

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo USB C PD 60W, Cavo USB Type-C Compatible con MacBook Pro/Air M2, iPad Pro/Air/Mini 2021, Galaxy S22 S21 S10 M20, Huawei P40 P30, OnePlus 9, Xiaomi 12, Laptop, Steam Deck ecc (1m) In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino a 5 feb 23

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo USB C a USB C 60W, Cavo USB Type-C 90 Gradi, Cavo USB Tipo C PD 3.0 Compatible con MacBook Pro/Air M2/M1, iPad Pro/Air/Mini, Xiaomi, OnePlus 9, Galaxy S22 S21, Huawei Mate 40 (2M) In offerta a 10,19 € – invece di 12,99 €

sconto 22% – fino a 5 feb 23

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo USB C a USB C 60W, Cavo USB Type-C 90 Gradi, Cavo USB Tipo C PD 3.0 Compatible con MacBook Pro/Air M2/M1, iPad Pro/Air/Mini, Xiaomi, OnePlus 9, Galaxy S22 S21, Huawei Mate 40 (3M) In offerta a 13,59 € – invece di 16,99 €

sconto 20% – fino a 5 feb 23

Click qui per approfondire

UGREEN Hub USB C, 4 Porte USB 3.0, Porta Alimentazione USB C, Adattatore USB C a USB OTG, Hub USB Type C Per MacBook Air/Pro M2 M1, iPad Air/Pro, Surface Pro 8/7, Mac Mini, Galaxy S22, ecc In offerta a 16,14 € – invece di 18,99 €

sconto 15% – fino a 5 feb 23

Click qui per approfondire

ESR HaloLock Supporto per telefono da cruscotto, Supporto per auto da parabrezza, Compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/12 e MagSafe, Ricarica non supportata, Grigio metallizzato In offerta a 28,04 € – invece di 55,99 €

sconto 50% – fino a 6 feb 23

Click qui per approfondire

ESR HaloLock Caricabatterie Wireless con CryoBoost per Auto, Compatibile con iPhone Serie 14/13/12/MagSafe e Le custodie magnetiche, Ricarica Veloce, Ventola di Raffreddamento, Nero Opaco In offerta a 39,09 € – invece di 42,99 €

sconto 9% – fino a 6 feb 23

Click qui per approfondire

ESR HaloLock Mini Power Bank Wireless con Cavalletto, capacità 5000mAh, Batteria MagSafe con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max e iPhone serie 13/12, Nero In offerta a 42,49 € – invece di 52,99 €

sconto 20% – fino a 6 feb 23

Click qui per approfondire

D-Link DCS-8635LH Videocamera Wi-Fi per esterni mydlink 2K QHD Pan & Zoom, visione notturna, registrazione cloud/SD, rilevamento persona/veicolo/rottura vetri basato su AI, sirena 90 dB, IP65 In offerta a 115,55 € – invece di 172,00 €

sconto 33% – fino a 12 feb 23

Click qui per approfondire

Jabra Elite 3 Auricolari Bluetooth In-Ear – Auricolari Wireless con design che isola dal rumore, 4 microfoni per chiamate chiare, bassi ricchi, audio personalizzabile e modalità Mono – Beige chiaro In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Jabra Elite 85t Auricolari Wireless – Cancellazione attiva del rumore avanzata – Lunga durata della batteria e altoparlanti potenti – Custodia di ricarica wireless – nero In offerta a 139,99 € – invece di 229,99 €

sconto 39% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Amazfit Bip S Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, Durata Batteria 40 Giorni, GPS integrato, 17 Modalita di Allenamento Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca In offerta a 39,49 € – invece di 69,99 €

sconto 44% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Amazfit Gts Orologio Intelligente Sport Donne, 46 Giorni Nel Modello Base Gps + Glonass Biotracker, Rossa, 4.32 x 3.62 x 0.94 Cm In offerta a 52,99 € – invece di 129,99 €

sconto 59% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Amazfit Gts Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 Atm Impermeabile, Arancione, ?4.32 x 3.62 x 0.94 cm; 260 grammi In offerta a 53,99 € – invece di 89,90 €

sconto 40% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

[2022 Nuova Versione] Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1,55″, 68 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, Durata della Batteria di 14 Giorni In offerta a 64,95 € – invece di 89,90 €

sconto 28% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch, Alexa Integrato, AMOLED da 1,55″, 68 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, Durata della Batteria di 14 Giorni, Nero [2022 Nuova Versione] In offerta a 64,95 € – invece di 89,90 €

sconto 28% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TG1611JTH Telefono Cordless DECT Singolo con Base Montabile a Parete, Nero In offerta a 17,99 € – invece di 21,99 €

sconto 18% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TU456 Cellulare Facilitato, Ampio Display a Colori,Tasti Grandi, Chiamate Prioritarie in Vivavoce, Bluetooth e Fotocamera, Compatibile con Apparecchi Acustici, Rosso In offerta a 62,99 € – invece di 89,99 €

sconto 30% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Lenovo Tab P12 Pro – Display 12.6″ 2K (Qualcomm Snapdragon 870, Storage 256GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 8GB, WIFI 6, 4 Speaker JBL, Android 11) Precision Pen 3, Storm Grey ? Esclusiva Amazon In offerta a 699,00 € – invece di 999,00 €

sconto 30% – fino a 5 feb 23

Click qui per approfondire

Lenovo Yoga Tab 13 Tablet – Display 13″ 2K (Processore Qualcomm Snapdragon 870, Storage 128GB, RAM 8 GB, WIFI 6 + Bluetooth, 4 Speaker,Porta micro-HDMI, Android 11) Shadow Black ? Esclusiva Amazon In offerta a 559,00 € – invece di 799,00 €

sconto 30% – fino a 5 feb 23

Click qui per approfondire

Lenovo Tab P12 Pro – Display 12.6″ 2K (Qualcomm Snapdragon 870, Storage 256GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 8GB, WIFI 6+5G, 4 Speaker JBL, Android11) Precision Pen 3, Storm Grey?Esclusiva Amazon In offerta a 839,00 € – invece di 1.199,00 €

sconto 30% – fino a 5 feb 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3500, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio, 1 Spazzolino, Limited Edition, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Oral-B Smart 4 Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, Bluetooth, 1 Testina, Batteria Litio, Idea Regalo, Design Special Edition, Bianco/Nero In offerta a 59,99 € – invece di 134,99 €

sconto 56% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3900, Nero E Bianco. 3 Testine, 2 Spazzolini In offerta a 69,99 € – invece di 169,99 €

sconto 59% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 4n Lavanda, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio In offerta a 99,99 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 7n Bianco Con 2 Testine e 1 Custodia Da Viaggio In offerta a 169,99 € – invece di 299,99 €

sconto 43% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Oral-B – iO6 Duo Pack Black Lava / Pink Sand In offerta a 199,99 € – invece di 429,99 €

sconto 53% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO9 Blu Edizione Speciale, 1 Testina, 1 Astuccio Magnetico, 1 Custodia Da Viaggio Ricaricabile, 1 Spazzolino In offerta a 219,99 € – invece di 399,99 €

sconto 45% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Oral-B Io Testine Spazzolino Elettrico, Confezione Da 4 Pezzi, Ultimate Clean, Nero, ??7.4 x 2.28 x 23.4 cm; 32 grammi In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Oral-B Sensitive Clean Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 12 pezzi, Clean & Clare, Pacco adatto alla buca delle lettere, Bianco In offerta a 27,99 € – invece di 59,90 €

sconto 53% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Oral-B iO Testine Di Ricambio Ultimate, Confezione Da 8 Pezzi, Pacco Adatto Alla Buca Delle Lettere, 8 Testine In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Oral-B Pro-Expert Premium, Filo Interdentale, Ideale per Denti Sensibili, Delicato sulle Gengive, Menta Fresca, Maxi Formato da 6 pezzi da 40 metri il pacchetto può variare In offerta a 12,99 € – invece di 19,99 €

sconto 35% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire

Oral-B Dentifricio Protezione Gengive E Scudo Antibatterico Sbiancante 5x75ml. Confezione Da 5 Dentifrici In offerta a 9,99 € – invece di 14,99 €

sconto 33% – fino a 13 feb 23

Click qui per approfondire