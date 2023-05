Offerte Amazon 5 maggio fino al 71% su Apple, DJI, Philips, Nanoleaf, LEGO, Netatmo, Hisense

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 569,00 € – invece di 669,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 829,99 € – invece di 959,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

  Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1185,26 € – invece di 1529,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 837,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,90 € – invece di 299,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,99 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 164,99 € – invece di 209,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

DJI Air 2S, drone UAV con stabilizzatore a 3 assi, video in 5.4K, sensore con CMOS 1”, rilevamento ostacoli in 4 direzioni, 31 min di volo, trasmissione video fino a 12 km 1080p, MasterShots, grigio

In offerta a 749,99 € – invece di 999,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadina Smart LED, Attacco E27, Luce Bianca o Colorata, 6.5W, 4 Pezzi [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 148,99 € – invece di 199,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nanoleaf Essentials Lampadina LED E27 RGBW Smart e Dimmerabile – Luci Led 16M Colori Thread & Bluetooth, Funziona con Google Home Apple, Sincronia Musica e Monitor, Decorazioni Casa e Gaming [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 16,16 € – invece di 26,62 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LEGO 10311 Icons Orchidea, Set per Adulti da Collezione, Modellismo e Hobby Creativi, Modellino da Costruire con Fiori Finti, Idea Regalo Festa della Mamma

In offerta a 37,49 € – invece di 49,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Archer AX72 Pro Router AX5400Mbps Wi-Fi 6, 2.5G Porta WAN/LAN, Larghezza di Banda 160MHz, Porta USB 3.0, Streaming 8K, Ampia Copertura, Client e Server VPN, TP-Link HomeShield, MU-MIMO, OFDMA

In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 18 mag 23

Click qui per approfondire

Tronsmart Altoparlante Bluetooth Force SE, Speaker Bluetooth 5.3, Cassa 50W, con PowerBank, IPX7 Impermeabile, Microfono Integrato, Bassi Extra, Suono Stereo, NFC, Scheda TF/AUX, Nero

In offerta a 46,74 € – invece di 55,99 €

sconto 17% – fino a 17 mag 23

Click qui per approfondire

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale

In offerta a 108,00 € – invece di 179,99 €

sconto 40% – fino a 9 mag 23

Click qui per approfondire

Netatmo Valvola Termostatica Wifi Intelligente, Multicolore, ?8 x 5.8 x 5.8 cm; 190 grammi

In offerta a 63,99 € – invece di 89,90 €

sconto 29% – fino a 9 mag 23

Click qui per approfondire

Netatmo Telecamera Wifi Esterno Con Luce Integrata E Sensore Di Movimento, Nero, ?5 x 11 x 20 cm; 1.04 Kg

In offerta a 204,66 € – invece di 299,99 €

sconto 32% – fino a 9 mag 23

Click qui per approfondire

Netatmo Starter Pack Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti, Multicolore, ?8 x 5.8 x 5.8 cm; 190 grammi

In offerta a 131,18 € – invece di 199,99 €

sconto 34% – fino a 9 mag 23

Click qui per approfondire

Netatmo Sensori Intelligenti per Porte e Finestre Netatmo, wireless, monopezzo, confezione da 3, rilevamento di vibrazione, DTG-IT

In offerta a 76,95 € – invece di 99,99 €

sconto 23% – fino a 9 mag 23

Click qui per approfondire

Netatmo Nws01-Ec Stazione Meteo Con Sensore Esterno Wireless, Bianco Argento

In offerta a 125,47 € – invece di 169,99 €

sconto 26% – fino a 9 mag 23

Click qui per approfondire

Netatmo Nim01-Ww – Modulo Interno Intelligente Aggiuntivo Per La Stazione Meteo Netatmo, ?4.57 x 4.57 x 15.24 cm; 50 grammi

In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino a 9 mag 23

Click qui per approfondire

NOCO GENIUS 10EU, Caricabatterie Intelligente Portatile 10A, Professionale 6V e 12V AGM, Gel e Litio Caricabatterie et Mantenitore più Desolforatore per Auto, Moto, Scooter, Barche, Camion e Camper

In offerta a 114,95 € – invece di 128,36 €

sconto 10% – fino a 7 mag 23

Click qui per approfondire

NOCO GENIUS5EU, Caricabatterie Intelligente Portatile 5A, Professionale 6V e 12V AGM, Gel e Litio Caricabatterie et Mantenitore più Desolforatore per Auto, Moto, Scooter, Barche, Camion e Camper

In offerta a 65,95 € – invece di 77,89 €

sconto 15% – fino a 7 mag 23

Click qui per approfondire

NOCO GENIUS1EU, Caricabatterie Intelligente Portatile 1A, Professionale 6V e 12V AGM, Gel e Litio Caricabatterie et Mantenitore più Desolforatore per Auto, Moto, Scooter, Barche, Camion e Camper

In offerta a 34,95 € – invece di 41,43 €

sconto 16% – fino a 7 mag 23

Click qui per approfondire

NOCO GENIUS2EU, Caricabatterie Intelligente Portatile 2A, Professionale 6V e 12V AGM, Gel e Litio Caricabatterie et Mantenitore più Desolforatore per Auto, Moto, Scooter, Barche, Camion e Camper

In offerta a 49,95 € – invece di 55,75 €

sconto 10% – fino a 7 mag 23

Click qui per approfondire

OMRON X2 Basic Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio Digitale – Apparecchio Automatico per Misurare la Pressione Sanguigna a Casa, clinicamente validato

In offerta a 25,39 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

OMRON M3 Comfort Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio digitale – Apparecchio per Misurare la Pressione con Bracciale Intelli Wrap, per il Monitoraggio Domestico dell’Ipertensione

In offerta a 55,89 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

OMRON RS1 Misuratore di Pressione Arteriosa da Polso – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e il Monitoraggio Domestico dell’Ipertensione, si adatta a qualsiasi Corporatura

In offerta a 26,49 € – invece di 32,50 €

sconto 18% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Omron X101 Easy Nebulizzatore A Compressore Senza Doccia Nasale-Kit Apparecchio Aerosol Facile Da Usare, Bianco

In offerta a 34,69 € – invece di 41,99 €

sconto 17% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

OMRON RS7 Intelli IT Misuratore di Pressione Arteriosa da Polso – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e Monitoraggio dell’Ipertensione, Connessione Bluetooth clinicamente validato

In offerta a 65,79 € – invece di 81,99 €

sconto 20% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Omron Misuratore Smart Di Pressione Arteriosa Ed Ecg Domiciliare Complete Per Il Monitoraggio Dell?Ipertensione E Il Rilevamento Dell?Afib, Bianco Nero, 12.3 x 23.2 x 9.8 cm; 550 grammi

In offerta a 135,59 € – invece di 215,99 €

sconto 37% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

OMRON BF 214 – Bilancia per l’analisi personale e corporea, misurazione del peso, del grasso corporeo e della massa muscolare scheletrica, memoria per un massimo di quattro utenti, calcolo dell’IMC

In offerta a 30,59 € – invece di 61,99 €

sconto 51% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Pic Solution Misuratore Pressione Easyrapid Sfigmomanometro, Bianco e Blu

In offerta a 35,49 € – invece di 89,90 €

sconto 61% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Pic Solution Aircube Aerosol A Pistone, Bianco, ?22 x 7.01 x 11.99 cm; 500 grammi

In offerta a 28,19 € – invece di 49,90 €

sconto 44% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Pic Solution Termometro Digitale Vedo Clear Zoom Con Sonda Flessibile, 2.3 X 2.7 X 14.6 Cm

In offerta a 3,19 € – invece di 9,30 €

sconto 66% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Pic Solution Stetoscopio Piatto StethoMed

In offerta a 5,19 € – invece di 12,40 €

sconto 58% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Pic Solution Pic GlucoTest – Strisce Per La Misurazione Della Glicemia 50 Pezzi

In offerta a 19,19 € – invece di 66,56 €

sconto 71% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

TESSAN Adattatore Presa Americana, Presa Americana con 3 USB e 1 USB C 15W, Adattatore USA con 2 Prese, Adattatore Presa USA per America, Canada, Messico e Thailandia, Adattatore Americano 1875W

In offerta a 19,54 € – invece di 24,99 €

sconto 22% – fino a 17 mag 23

Click qui per approfondire

TESSAN Adattatore Presa Inglese, Adattatore UK con 3USB e 1USB C 15W, Adattatore Spina Inglese con 2 Prese, Adattatore Inglese per Gran Bretagna, Qatar, Irlanda, Gambia, Presa Inglese 3250W

In offerta a 19,54 € – invece di 24,99 €

sconto 22% – fino a 17 mag 23

Click qui per approfondire

Babyliss C1300E Curl Secret Ionic 2, Arricciacapelli Automatico, 2 Testine Intercambiabili, Intervallo di Temperatura 190- 230° C, Nero, Diametro 25-35 mm

In offerta a 66,99 € – invece di 129,90 €

sconto 48% – fino a 18 mag 23

Click qui per approfondire

Babyliss C260E Easy Waves, Triferro Beach Waves Con Rivestimento In Ceramic Titanium, 3 Temperature, Punte termo isolata, Oro e Nero

In offerta a 35,99 € – invece di 49,90 €

sconto 28% – fino a 18 mag 23

Click qui per approfondire

Babyliss C332E Ferro Arricciacapelli da 32mm, Satin touch, 10 temperature, Supporto integrato, Nero e Rosa

In offerta a 23,89 € – invece di 34,90 €

sconto 32% – fino a 18 mag 23

Click qui per approfondire

Beurer BM 27 Misuratore di Pressione da Braccio con Display Orizzontale, Funzione di Memoria e Rilevazione Aritmie

In offerta a 24,99 € – invece di 50,99 €

sconto 51% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Beurer Po 40 Saturimetro Per Il Monitoraggio Della Saturazione Di Ossigeno Nel Sangue, Grigio

In offerta a 35,99 € – invece di 70,99 €

sconto 49% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Babyliss ST395E I-Pro 230 Piastra in Titanium-Ceramic con Funzione Vapore, Idrata I Capelli, Alette liscianti retrattili, Funzione Ionica anti-crespo, 5 Temperature, Viola

In offerta a 54,99 € – invece di 99,90 €

sconto 45% – fino a 18 mag 23

Click qui per approfondire

Hisense FV105D4BW21 Congelatore Sottotavolo Monoporta, 3 Cassetti, 82 Litri, 40 Decibel, Bianco, 57.5 x 56 x 84.5

In offerta a 227,99 € – invece di 283,99 €

sconto 20% – fino a 11 mag 23

Click qui per approfondire

Hisense RR220D4ERF Frigorifero Monoporta Comscomparto Congelatore, 164 L, Rosso

In offerta a 230,99 € – invece di 319,00 €

sconto 28% – fino a 11 mag 23

Click qui per approfondire

Hisense WDQA1014EVJM Lavasciuga 10+6 Kg, 1400 rpm, 15 Programmi automatici, Vapore, Motore Inverter, Classe Efficienza energetica D, Classe Efficienza Lavaggio A, Display LED, Programma Rapido

In offerta a 549,00 € – invece di 659,00 €

sconto 17% – fino a 11 mag 23

Click qui per approfondire

medisana | AD 625 | Diffusore d’aromi | Bambù | Fresco per ambienti | Deodorante aria | Lampada profumata con timer | Fragranza ambiente elettrico | Oli essenziali | Luce wellness in 6 colori | 100 ml

In offerta a 39,99 € – invece di 94,95 €

sconto 58% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).