Offerte Amazon 8 giugno fino al 66% su Apple, NIU, Miracase, Samsung, Lenovo, Lexar

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 690 € – invece di 899,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 959,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 17%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,90 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

NIU Monopattino Elettrico per Adulti, Scooter Pieghevole Monopattino Elettrico Autonomia di 50 km, Velocità fino 25 km/h, Motore 350W, Pneumatici e Manubri Larghi Sistema Doppi Freni a Disco(KQi3 Pro) In offerta a 559,20 € – invece di 799,00 €

sconto 30% – fino a 11 giu 2023

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 1M [Certificato MFi] Cavo iPhone USB Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 11/12/13/13 Pro/13 Pro Max/12 Mini/11 Pro/11 Pro Max/11/SE 2020/XR/XS/X/8/8 Plus In offerta a 6,99 € – invece di 9,99 €

sconto 30% – fino a 11 giu 2023

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.8M/2Pezzi Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 11/12/13 Pro Max/X/XS/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5/SE 2020 In offerta a 6,79 € – invece di 9,99 €

sconto 32% – fino a 11 giu 2023

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 2M Certificato MFi Cavo iPhone Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 14 13 12 Pro Max Mini SE 2020 XR XS X 8 8 Plus 7 6s 6 In offerta a 6,99 € – invece di 11,99 €

sconto 42% – fino a 11 giu 2023

Miracase Glass Series Progettata per Cover iPhone 14 Pro, [360°Protezione] Vetro Temperato 9H Incorporata & Pellicola Fotocamera?Custodia Paraurti Antiurto per iPhone 14 Pro, Viola In offerta a 13,56 € – invece di 25,99 €

sconto 48% – fino a 11 giu 2023

Miracase Porta Cellulare Auto Magnetico, Supporto Telefono Auto Calamita?Per Presa D’aria?Dell’Auto Porta Smartphone Universale, Compatibile con iPhone 14/iPhone 13 e Samsung e Xiaomi In offerta a 14,10 € – invece di 22,99 €

sconto 39% – fino a 11 giu 2023

Miracase ?2023-2a Generazione? Porta Cellulare Auto e Supporto Telefono Flessibile per la Ventilazione Dell’Auto Porta Smartphone Universale Compatibile con iPhone Serie 13/14 e Samsung In offerta a 13,99 € – invece di 23,99 €

sconto 42% – fino a 11 giu 2023

Miracase Compatibile con Cover iPhone 13 da 6,1 Pollici,?Vetro Temperato 9H?,Custodia Protettiva in Vetro Trasparente con Pellicola Protettiva in per iPhone 13,Blu In offerta a 15,96 € – invece di 23,99 €

sconto 33% – fino a 11 giu 2023

Reolink 2K 3MP Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili, Argus Eco Telecamera Batteria+Pannello Solare, Rilevamento Movimento PIR, Audio a 2 Vie, Visione Notturna, Funziona con Alexa/Google Assistant/Cloud In offerta a 75,99 € – invece di 108,99 €

sconto 30% – fino a 11 giu 2023

Reolink Telecamera Sim 4G da Esterno Senza Fili, 4MP Telecamera Batteria con Pannello Solare, Visione Notturna, Rilevamento di Persona/Veicolo, Audio a 2 Vie, Cloud/Alexa/Google Assistant, Go Plus+SP In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino a 11 giu 2023

Reolink 4MP Telecamera WiFi Interno 2.4&5GHz con Pan&Tilt, Videocamera Sorveglianza WiFi Dual-Band con Audio a 2 Vie, Rilevazione del Movimento e Visione Notturna a Infrarossi, Acesso Remoto, E1 Pro In offerta a 54,96 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino a 11 giu 2023

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free In offerta a 269,90 € – invece di 359,00 €

sconto 25% – fino a 2 lug 2023

Samsung Monitor, Smart M5 (S27BM502), Flat 27”, 1920×1080, Full HD, Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, HDMI In offerta a 199,90 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 2 lug 2023

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S27AG322), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode In offerta a 219,90 € – invece di 319,01 €

sconto 31% – fino a 2 lug 2023

Samsung Gaming Monitor Odyssey G5 (S27AG502), Flat, 27″, 2560×1440 (WQHD), HDR10, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free In offerta a 369,90 € – invece di 449,00 €

sconto 18% – fino a 2 lug 2023

Lenovo IdeaPad 3 Notebook – Display 15.6″, 1.65 Kg, FullHD (Processore AMD Ryzen 5 3500U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10) – Abyss Blue – Ultrasottile 19.9mm – Esclusiva Amazon In offerta a 479,00 € – invece di 629,00 €

sconto 24% – fino a 10 giu 2023

Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 Notebook, 1.6 Kg, Display FHD da 14 pollici – (Processore Intel Celeron N4120, Scheda Grafica Integrata, RAM 4 GB, 128 GB eMMC, WiFi 6, Windows 11) – Abyss Blue In offerta a 249,00 € – invece di 349,00 €

sconto 29% – fino a 10 giu 2023

Lenovo IdeaPad 3 Notebook, 1.6 Kg, Display FHD da 15.6 pollici – (Processore Intel Core i3-1115G4, Scheda Grafica Integrata, RAM 8 GB, 256 GB SSHD, WiFi 6, Windows 11) – Abyss Blue In offerta a 379,00 € – invece di 579,00 €

sconto 35% – fino a 10 giu 2023

Lenovo G24e-20 Monitor Gaming 23.8″ FullHD con EyeSafe (1920×1080, VA, 1ms, 100Hz, HDMI+DP, FreeSync Premium, Base in Metallo) Inclinazione e altezza regolabili – Iron Grey In offerta a 149,00 € – invece di 229,00 €

sconto 35% – fino a 10 giu 2023

SABRENT Cavo SATA SSD/Hard disk esterno a USB 3.2 Gen 1, Adattatore SSD esterno/HDD per SATA da 2,5 pollici [ottimizzato per SSD, supporto UASP SATA I II III] per Windows, Mac, Linux (EC-SSHD) In offerta a 10,99 € – invece di 18,99 €

sconto 42% – fino a 11 giu 2023

Lexar Micro SD 64 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 7,64 € – invece di 18,99 €

sconto 60% – fino a 11 giu 2023

Lexar Micro SD 256 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 22,09 € – invece di 55,99 €

sconto 61% – fino a 11 giu 2023

Lexar Micro SD 128 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 12,74 € – invece di 29,99 €

sconto 58% – fino a 11 giu 2023

Lexar Micro SD 128 GB, Scheda Micro SD fino a 160/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 17,84 € – invece di 41,99 €

sconto 58% – fino a 11 giu 2023

Perlegear Supporto da Parete per TV da 26 a 60 Pollici, Staffa TV con Braccio Girevole ed Estendibile, Max VESA 400×400, Supporto Ultra Resistente 45 kg – PGMFK6 In offerta a 28,03 € – invece di 41,98 €

sconto 33% – fino a 11 giu 2023

Supporto TV Universale per Televisori tra 10 e 32 pollici, Orientare, Inclinare, Ruotare ? Adatto per TV LCD/LED a Schermo Piatto ? Estendibile di 44cm ? Sostiene fino a 20kg ? Max. VESA 100X100mm In offerta a 19,54 € – invece di 29,99 €

sconto 35% – fino a 11 giu 2023

Perlegear Supporto TV Tavolo per 26-55 pollici – Altezza Regolabile Piedistallo per TV da LCD/LED/Plasma,che Regge fino a 40 Kg,VESA Max 400×400 mm In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 11 giu 2023

Supporto TV universale, Orientare, Inclinare, Ruotare ? Adatto per TV LCD/LED a Schermo Piatto tra 13 e 42 pollici ? Estendibile di 440mm ? Sostiene fino a 20kg ? Foratura VESA Massima 200X200mm In offerta a 21,24 € – invece di 31,99 €

sconto 34% – fino a 11 giu 2023

Lexar Micro SD 256 GB, Scheda Micro SD fino a 160/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 28,04 € – invece di 69,99 €

sconto 60% – fino a 11 giu 2023

Lexar Micro SD 512 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 40,79 € – invece di 118,99 €

sconto 66% – fino a 11 giu 2023

LEGO 10983 DUPLO My First Mercato Biologico, Set con Cibo Giocattolo, Giochi Educativi Impilabili per Imparare i Numeri per Bambini da 18 mesi a 3 anni In offerta a 20,93 € – invece di 29,99 €

sconto 30% – fino a 17 giu 2023

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo – Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 Pro Max, 13 12 11 Pro Max Mini Xs X 8 7, Samsung S10 S9, 4.7-6.8″ Smartphones In offerta a 15,99 € – invece di 20,99 €

sconto 24% – fino a 11 giu 2023

ECO-WORTHY 12V 30Ah Batteria LiFePO4 Litio Ferro Fosfato Ricaricabile con Oltre 3000 Volte Deep Cycle e Protezione BMS per Kit Pannello Solare, Scooter, Famiglia, Trolling Motor In offerta a 135,99 € – invece di 175,99 €

sconto 23% – fino a 14 giu 2023

Braun Silk-épil 9 Depilatore Donna Epilatore con Testina Radente e Rifinitore Bikini, Idea Regalo, 9-890 Bianco e Rosa In offerta a 129,99 € – invece di 175,00 €

sconto 26% – fino a 13 giu 2023

Braun Tagliacapelli Uomo, 17 Impostazioni di Lunghezza, Accessori Inclusi, Sistema di Memora SafetyLock, Lame Lunga Durata, Taglio Sempre Perfetto, Idea Regalo, HC5050 Nero In offerta a 36,99 € – invece di 64,19 €

sconto 42% – fino a 13 giu 2023

Braun Series 7 Rasoio Elettrico Barba, Rifinitore Di Precisione EasyClick, Stazione SmartCare, 360° Flex, Wet&Dry Ricaricabile, Custodia da Viaggio, Idea Regalo 71-S7200cc Argento In offerta a 184,99 € – invece di 299,99 €

sconto 38% – fino a 13 giu 2023

Braun Series 5, Rasoio Elettrico Barba, Accessori inclusi, con Lame Flessibili, Base di Ricarica, Uso a Secco o Sotto Acqua, Idea Regalo, 50-M4500cs Nero e Blu In offerta a 95,99 € – invece di 149,99 €

sconto 36% – fino a 13 giu 2023

KingCamp Sacco a Pelo Invernale 4 Stagioni Gemellabile Sacchi a Pelo Campeggio Singola Inverno Leggero Impermeabile Portatile per Adulti Adolescenti Campeggio Viaggi In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a 9 giu 2023

Ticwatch Smartwatch Pro 3 LTE, Wear OS di Google, piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100, monitoraggio del sonno della frequenza cardiaca e NFC In offerta a 216,75 € – invece di 359,99 €

sconto 40% – fino a 21 giu 2023

Melchioni ARTIC47LT Mini frigo bar con congelatore, Silenzioso, 47L, Compressore e freezer, Frigorifero piccolo portatile da camera, Frighetto per ufficio, B&B, Hotel In offerta a 119,99 € – invece di 199,00 €

sconto 40% – fino a 11 giu 2023

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).