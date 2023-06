Offerte Amazon 6 giugno fino al 48% su Apple, Samsung, Panasonic, Xbox, Soundcore, yeedi, Tonor

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 690 € – invece di 899,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 959,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 17%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro

In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,90 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

SAMSUNG Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.1” Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 128 GB, 3.900 mAh, Cream + Watch5 Pro BT Black [Versione italiana]

In offerta a 1138,49 € – invece di 1478,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, Caricatore incluso, Sim Free Android Telefono Pieghevole 512GB, Display Display Dynamic AMOLED 2X 6.7”/Super AMOLED 1.9”1,2 Light Blue 2022 [Versione Italiana]

In offerta a 849,00 € – invece di 1329,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Panasonic Lumix DC-S1E-K Fotocamera Mirrorless Full Frame, Registrazione Video 4K 60p/50p con Flip Screen, Funzioni Video per Professionisti, Sensore CMOS 24.2MP, Solo Corpo Macchina, Nero

In offerta a 1499,00 € – invece di 2299,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

VANMASS Supporto Cellulare Auto, [Certificati Grado Militare] 2023 Pro Telefono Cellulare Smartphone Portacellulare Ventosa Cruscotto Parabrezza Bocchetta para iPhone 14 13 12 Pro Max Samsung, Nero

In offerta a 18,69 € – invece di 35,99 €

sconto 48% – fino a 17 giu 2023

Tronsmart Bang Upgraded Edition Cassa Bluetooth 60W, Luce LED e Bluetooth 5.3, Controllo dell’APP e Bassi Potenti Suono Stereo, Waterproof IPX6 e Power bank, AUX e TF, Speaker con NFC per Feste

In offerta a 101,99 € – invece di 129,99 €

sconto 22% – fino a 11 giu 2023

Xbox Wireless Controller – Black

In offerta a 48,49 € – invece di 59,99 €

sconto 19% – fino a 25 giu 2023

Xbox Wireless Controller, White

In offerta a 48,49 € – invece di 59,99 €

sconto 19% – fino a 25 giu 2023

Xbox Wireless Controller, Red

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 25 giu 2023

Microsoft Controller wireless per Xbox Electric Volt

In offerta a 48,49 € – invece di 59,99 €

sconto 19% – fino a 25 giu 2023

Controller Wireless per Xbox – Deep Pink per Xbox Series X|S, Xbox One e dispositivi Windows

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 25 giu 2023

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 3,8m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 55-65 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1

In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 11 giu 2023

Govee Striscia LED, Smart WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Assistant, App Controllato Musica, Multicolore per casa, Bar, Festa, 12V 5m

In offerta a 22,39 € – invece di 27,99 €

sconto 20% – fino a 11 giu 2023

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 5m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 75-85 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1

In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 11 giu 2023

Govee LED WiFi Striscia 5 Metri, Strisce RGBIC Funziona con Alexa Google Assistant e APP, DIY Segmentato Sync Musicale per Camera da Letto, Soffitto, Cucina, Giochi

In offerta a 23,99 € – invece di 31,99 €

sconto 25% – fino a 11 giu 2023

Govee RGBIC Neon Strisica LED con Controllo App, Sincronizzazione di Musica, Striscia Luminosa Colorosa DIY, Funziona con Alexa e Google Assistant, 3m Neon Striscia Led per Cucina, Giochi

In offerta a 76,49 € – invece di 89,99 €

sconto 15% – fino a 11 giu 2023

Soundcore Auricolari Bluetooth Anker A20i, Cuffie Bluetooth 5.3 Wireless con app, suono personalizzata, 28 ore riproduzione, 2 microfoni chiamate AI, modalità auricolare singolo, design portatile

In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a 11 giu 2023

Soundcore Cuffie Bluetooth 5.2 Sport X10 da Anker, ganci girevoli, bassi profondi, imperm. IPX7, resiste al sudore, 32 ore riproduzione, ricarica rapida, auricolari sportivi, palestra, corsa

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 11 giu 2023

UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 Nylon 40Gbps 2000MHz Alta Velocità, Cavo Lan, Cavo di Rete, FFTP, per Gaming PS4 PS5 Router Modem, Compatibile con Cat 5 Cat 6 Cat 7, 20 Metri

In offerta a 38,24 € – invece di 44,99 €

sconto 15% – fino a 11 giu 2023

UGREEN Caricatore USB C 30W per Google Pixel 7 Pro Pixel 6a, Dji Mini 3 Pro, Caricabatterie USB C Retrocompatibile 25W/20W per iPad Pro/Air/Mini 2022, iPhone 14 Pro Max/13/12 SE 2022, Galaxy S23/S22

In offerta a 16,85 € – invece di 19,99 €

sconto 16% – fino a 11 giu 2023

UGREEN 20W Caricatore iPhone USB C, Caricabatterie Quick Charge 4.0 Power Delivery 3.0 Compatibile con iPhone 14 13 12 11 Pro/Max, Samsung Galaxy S23 S22, Pixel 7 6a, iPad Pro/Air/Mini (Senza Cavo)

In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino a 11 giu 2023

UGREEN Cavo Aux 3,5mm Maschio, HiFi Stereo Cavo Jack a Jack, Cable Audio Mini Jack a Mini Jack Nylon Intrecciato per Cuffie, Smartphone, Autoradio, Hi-Fi System, TV, Laptop, 1 Metri

In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino a 11 giu 2023

UGREEN Hub USB C, 6-in-1 Dongle USB C a HDMI 4K, Hub USB 3.0, Lettore di Schede SD TF, Adattatore per MacBook Air/PRO M1 M2 2023, iPad PRO/Air M2 M1 2022, Steam Deck, Galaxy S23 Tab S8, Surface PRO 9

In offerta a 27,19 € – invece di 31,99 €

sconto 15% – fino a 11 giu 2023

UGREEN Hub USB C 4 Porte USB 3.0, Dongle USB C 5Gbps Adattatore USB C a USB OTG, Hub USB Type C Per MacBook Air/Pro M2 M1 2023, iPad Air/Pro, Surface Pro 9 8, Dell XPS 15, Galaxy S23 S22, Xiaomi 13

In offerta a 16,14 € – invece di 18,99 €

sconto 15% – fino a 11 giu 2023

UGREEN Ricevitore Bluetooth 5.0 per Auto con Jack AUX da 3,5mm e Adattatore Audio Wireless USB con Microfono Incorporato e Cavo Lungo per Auto Altoparlante Domestico Amplificatore Altoparlante

In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 11 giu 2023

yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 2500Pa, Pulizia Personalizzata, Barriere Virtuali, Controllo App & Alexa

In offerta a 189,99 € – invece di 299,99 €

sconto 37% – fino a 11 giu 2023

yeedi vac 2 pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti con lavaggio oscillante, 3000Pa, rilevamento ostacoli 3D, Runtime 240 min, Aspira e Lava con mappatura intelligente per Peli di Animali

In offerta a 299,99 € – invece di 499,99 €

sconto 40% – fino a 11 giu 2023

AKASO Brave 7 LE Action Cam 4K 30FPS 20MP WiFi, Fotocamera Subacquea 40M con Touch Screen IPX7, Videocamera Stabilizzatore EIS 2.0 con Doppio Schermo e Telecomando per Nuoto, Surf e Immersioni

In offerta a 144,49 € – invece di 219,99 €

sconto 34% – fino a 11 giu 2023

AKASO Brave 4 Pro Action Cam 4K 40M Fotocamera Subacquea, Videocamera 20MP WiFi 170° Grandangolare Doppio Schermo EIS Stabilizzazione, Touch Screen, 5x Zoom, 2x1350mAh Batterie, Kits di Accessori

In offerta a 101,99 € – invece di 169,99 €

sconto 40% – fino a 11 giu 2023

AKASO Action Cam Native 4K 20MP, Videocamere WiFi EIS 40M Fotocamera Subacquea Touch Screen, Telecomando, Custodia Impermeabi, Action Camera Kit di Accessori di Montaggio (V50 X)

In offerta a 99,99 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino a 11 giu 2023

TONOR Microfono USB, Cardioide Condensatore Computer PC Mic con Supporto per Treppiede, Filtro Pop, Supporto Shock per Gaming, Streaming, Podcasting, YouTube, Voice Over, Twitch, Discordia, TC30

In offerta a 31,44 € – invece di 53,99 €

sconto 42% – fino a 11 giu 2023

TONOR USB Microfono di Registrazione a Condensatore per Computer Desktop per Laptop MAC o Windows Microfono Cardioide per Conversazione Studio di Registrazione YouTube Voice Over

In offerta a 52,99 € – invece di 101,99 €

sconto 48% – fino a 11 giu 2023

TONOR Microfono USB RGB Microfono per PC a condensatore cardioide con treppiede filtro anti-pop supporto antiurto per gaming, streaming, podcast,YouTube compatibile con laptop e desktop, TC30 con RGB

In offerta a 33,99 € – invece di 57,99 €

sconto 41% – fino a 11 giu 2023

TONOR Kit microfono USB, set microfono a condensatore cardioide per PC per recording di podcast, gaming, streaming, canto, voice over, microfono da studio con supporto regolabile a braccio (TC30+)

In offerta a 39,99 € – invece di 47,99 €

sconto 17% – fino a 11 giu 2023

TONOR Microfono Senza Fili, UHF Sistema Microfonico Dinamico a Doppio Cordless in Metallo con Ricevitore Ricaricabile, Set di Microfoni Wireless per Canto Karaoke, DJ, Festa, Chiesa, 60m (TW-630)

In offerta a 67,99 € – invece di 115,99 €

sconto 41% – fino a 11 giu 2023

Supporto per Microfono,TONOR Supporto per Mic a Forbice con Braccio Regolabile a Sospensione con Filtro Pop, Microphone Clip, Morsetto Potenziato Aggiornato per HyperX Blue Yeti Rode Elgato etc.(T20)

In offerta a 29,74 € – invece di 50,99 €

sconto 42% – fino a 11 giu 2023

Piastra ad induzione,AMZCHEF piano Cottura a induzione elettrica con superficie in vetro cristallo nero lucido, design portatile ultrasottile, controllo touch sensor e blocco di sicurezza,2000W

In offerta a 59,49 € – invece di 99,00 €

sconto 40% – fino a 11 giu 2023

AMZCHEF Estrattore Di Succo a Freddo – Due Modalità Di Masticazione Estrattore Di Succo con Funzione Di Masticazione Inversa che Evita Blocchi – Estrattore con Bottiglia Portatile e Due Tazze – Nero

In offerta a 118,99 € – invece di 199,99 €

sconto 41% – fino a 11 giu 2023

BONTEC Supporto da Parete per TV da LED LCD 32-80 pollici, Staffa TV con Movimento Inclinabile ed Estendibile, Supporto TV per Muro Staffa Ultra Resistente a 60kg, Max VESA 600x400mm

In offerta a 42,49 € – invece di 63,99 €

sconto 34% – fino a 11 giu 2023

BONTEC Supporto TV Parete per LCD LED Plasma Curvo da 37-86 Pollici, Ultrasottile Inclinabile Staffa da Parete per TV fino a 75kg, Max VESA 600 x 400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi

In offerta a 22,17 € – invece di 33,99 €

sconto 35% – fino a 11 giu 2023

BONTEC Supporto da pavimento per TV da 30-70 pollici a LED LCD OLED al plasma piatto curvo, altezza regolabile alto TV Stand con staffe fino a 40kg, Max VESA 600x400mm.

In offerta a 59,49 € – invece di 80,99 €

sconto 27% – fino a 11 giu 2023

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, Notebook, iMac, W420 x D235 x H104mm

In offerta a 22,09 € – invece di 33,99 €

sconto 35% – fino a 11 giu 2023

BONTEC Supporto da Tavolo per TV da 26-55 Pollici, Regolabile in Altezza e Girevole Piedistallo per TV Max VESA 400×400 mm, che Regge fino a 45 kg

In offerta a 32,29 € – invece di 37,99 €

sconto 15% – fino a 11 giu 2023

BONTEC Staffa TV per Televisori da 13-43 pollici a LED/LCD/OLED, Supporto TV con Braccio Girevole ed Estendibile per Schermi, Staffa per Montaggio su Parete Fino a 35 kg, Max VESA 200 x 200 mm

In offerta a 22,94 € – invece di 28,99 €

sconto 21% – fino a 11 giu 2023

ETEKCITY Bilancia Cucina Digitale, Bilancia da Cucina Elettronica in Acciaio Inossidabile 5kg/ 11lb con Ciotola Rimovibile, Funzione Tare, Timer Allarme, Indicatore Temperatura, Display LCD, Argento

In offerta a 19,54 € – invece di 22,99 €

sconto 15% – fino a 20 giu 2023

Bluefin Pacchetto per Cruise SUP | Tavola Gonfiabile da Stand Up Paddle | Pagaia in Vetroresina | Kit per Conversione Kayak | Tutti Gli Accessori | Dimensioni Multiple: 10?8, 12?, 15?

In offerta a 635,99 € – invece di 749,00 €

sconto 15% – fino a 13 giu 2023

Clementoni – X Clempad X Tablet per Bambini (versione in italiano), Multicolore, 6 Anni+, 16623

In offerta a 119,00 € – invece di 169,00 €

sconto 30% – fino a 18 giu 2023

