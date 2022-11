Offerte Amazon 8 novembre fino al 78% su Apple, Amazon Basic, Hisense, Dreame, Belkin, Jackery

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 459,00 € – invece di 509,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1629,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1399,00 € – invece di 1629,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 359,00 € – invece di 439,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 699,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 883,98 € – invece di 989,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet con 128GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 189,00 € – invece di 189,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 133,99 € – invece di 159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 133,00 € – invece di 155,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 69,99 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning In offerta a 17,00 € – invece di 19,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Hisense 55″ QLED UHD 4K 2022 55E78HQ, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, VA, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 399,00 € – invece di 649,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Hisense 75″ UHD 4K 2022 75A6FG Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 701,00 € – invece di 999,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

SEAGATE ST2000DM008 BARRACUDA – Unità disco interna, 2 TB, Velocità di rotazione 7200 giri/min, SATA da 6 Gbit/s, 3,5″ In offerta a 51,09 € – invece di 70,74 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Signature M650 L Mouse Wireless Full Size, Per Mani Grandi, Clic Silenziosi, Tasti Laterali Personalizzabili, Bluetooth, Compatibilità Multidispositivo, Grigio In offerta a 39,98 € – invece di 53,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

[2022-2a Generazione] Miracase Porta Cellulare Auto e Supporto Cellulare Flessibile , Per Presa D’aria Dell’Auto Porta Smartphone Universale Compatibile con iPhone 13/14 e Samsung Xiaomi In offerta a 14,44 € – invece di 18,95 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

ESR Cover Magnetica Ibrida con HaloLock, Compatibile con iPhone 14 e iPhone 13, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Serie Classic, Trasparente In offerta a 17,99 € – invece di 23,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

SABRENT Cavo SATA SSD/Hard disk esterno a USB 3.0, Adattatore SSD esterno/HDD per SATA da 2,5 pollici [ottimizzato per SSD, supporto UASP SATA I II III] per Windows, Mac, Linux (EC-SSHD) In offerta a 12,99 € – invece di 18,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

EooCoo Custodia Macbook Air 13 Pollici M1 A2337 A2179 A1932, Plastica Copertina Rigide Compatibile per Macbook Air 13 con Retina Display, 2020 2019 2018 Pubblicazione – Cristallo Trasparente In offerta a 14,98 € – invece di 15,98 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Elden Ring – PlayStation 4 In offerta a 59,90 € – invece di 69,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

DRAGON BALL: THE BREAKERS SPECIAL EDITION In offerta a 24,99 € – invece di 29,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Blackmagic ATEM Mini Pro In offerta a 397,81 € – invece di 536,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Panasonic EVERYDAY POWER Batterie alcaline AA Mignon LR6, confezione da 30 pezzi, in confezione priva di plastica, 1,5 V, per energia affidabile In offerta a 11,52 € – invece di 19,51 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

yeedi mop Station 2 in 1, robot pulitore mop e aspirapolvere automatico, lavaggio automatico di mop, mop pressurizzati, 2500 Pa, navigazione visiva, rilevamento tappeti In offerta a 489,99 € – invece di 649,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Venga! Macchina per Waffle ad Alta Potenza, Cialde Belghe, Libro di Ricette, 1400 W, Acciaio Inossidabile/Nero, VG WM 3000 In offerta a 14,35 € – invece di 57,39 €

sconto 75% – fino a 21 dic 22

Ultranatura Computer irrigazione con display LC, ideale per l’irrigazione fiori, prati ecc., controllo dell’irrigazione con un’uscita e quattro cicli di irrigazione, incluso raccordo tubo flessibile In offerta a 9,14 € – invece di 38,99 €

sconto 77% – fino a 21 dic 22

Roborock S7 Pro Ultra Robot aspirapolvere 5100Pa con stazione di scarico Spolvero automatico/Riempimento/Pulizia mop, Aspirapolvere robot collegato da Alexa/APP, Mappatura 3D In offerta a 959,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 40% – fino a 13 nov 22

Marchio Amazon – Rivet, tavolinetto in stile industriale, in legno e metallo, larghezza 44 cm; colore noce In offerta a 20,50 € – invece di 79,99 €

sconto 74% – fino a 21 dic 22

Centrale elettrica portatile Jackery Explorer 240, 230V/200W con presa AC a onda sinusoidale pura, batteria al litio di riserva da 240 Wh per esterni, picnic, pesca, viaggi, feste, campeggio In offerta a 254,99 € – invece di 299,99 €

sconto 15% – fino a 13 nov 22

Belkin Auricolari true wireless SoundForm Immerse, ANC ibrida, ricarica wireless, resistenza contro acqua e sudore (IPX5), Apple Dov’è, Belkin Ping My Earbuds per iPhone, Galaxy, Pixel e altri, nero In offerta a 132,00 € – invece di 149,99 €

sconto 12% – fino a 20 nov 22

Belkin Tappetino di ricarica wireless portatile con MagSafe (ricarica rapida fino a 15 W, supporto integrato, compatibilità con iPhone 13, 13 Pro, Pro Max e mini, alimentatore non incluso) ? Nero In offerta a 35,50 € – invece di 59,99 €

sconto 41% – fino a 20 nov 22

Dreame H11 Max Aspiraliquidi e Aspirapolvere 3in1 Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili con Funzione Autopulente, 10000 Pa Scopa Elettrica Senza Sacco, Autonomia 35 Min, 200W In offerta a 299,99 € – invece di 529,99 €

sconto 43% – fino a 13 nov 22

Dreame L10 Pro Robot Aspirapolvere, Aspirazione Potente 4000 Pa, Alexa, Wi-Fi, Autonomia di 150 min, Mappatura Multi Piano Laser Scopa Elettrica che Aspira e Lava per Peli di Animali, Pavimenti In offerta a 299,99 € – invece di 449,99 €

sconto 33% – fino a 13 nov 22

Dreame L10 PRO Robot Aspirapolvere, Aspirazione Potente 4000 Pa, Alexa, Wi-Fi, Runtime 150 min, Mappatura Multi Piano Laser Aspirapolvere Robot Lavapavimenti, Aspira e Lava per Peli di Animali In offerta a 299,99 € – invece di 449,00 €

sconto 33% – fino a 13 nov 22

Homecall Sedia pieghevole da campeggio in acciaio con poggiapiedi e schienale regolabile colore blu In offerta a 10,25 € – invece di 39,99 €

sconto 74% – fino a 21 dic 22

Athlyt, Panca per Sit-Up, nera In offerta a 17,94 € – invece di 70,00 €

sconto 74% – fino a 21 dic 22

AmazonCommercial – Carrello per pulizia, con sacco con zip, 3 ripiani In offerta a 29,48 € – invece di 104,99 €

sconto 72% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Adattatore USB-C a HDMI 4 in 1 con porta Ethernet, USB 3.0 e alimentatore da 100 W In offerta a 6,15 € – invece di 27,00 €

sconto 77% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Albero per gatti con torre e cuccia, medio, 55,8 x 147,3 x 48,2 cm, beige In offerta a 26,90 € – invece di 104,99 €

sconto 74% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Cavo ad alta velocità Mini-HDMI a HDMI as alta velocita, standard più recente, 0,91 metri In offerta a 2,16 € – invece di 8,63 €

sconto 75% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Cavo HDMI 8K ad alta velocità da48 Gbps , bianco, 305 cm In offerta a 3,15 € – invece di 10,99 €

sconto 71% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Cavo patch Ethernet di Cat6 con connettori RJ45, 15,24m In offerta a 3,14 € – invece di 12,37 €

sconto 75% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Cavo XLR intrecciato per microfono | 3 metri In offerta a 2,18 € – invece di 8,49 €

sconto 74% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Fermaporta azionabile con il piede, 10 cm, cromato In offerta a 3,44 € – invece di 11,99 €

sconto 71% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Grande custodia in EVA per accessori, 26,67 cm, grigio cenere In offerta a 3,59 € – invece di 13,99 €

sconto 74% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Guanti da lavoro in pelle con chiusura sul polso, gialli, XL In offerta a 3,71 € – invece di 10,99 €

sconto 66% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Guanti da lavoro invernali con rivestimento in schiuma di lattice, con fodera in fibra acrilica, compatibili con touchscreen, taglia 9, L, 6 paia In offerta a 5,74 € – invece di 18,82 €

sconto 70% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Scopa lavapavimenti rotante con strizzatoio integrato e secchio standard In offerta a 7,45 € – invece di 29,06 €

sconto 74% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Set di 4 contenitori da freezer, 4 x 1 l In offerta a 2,92 € – invece di 11,99 €

sconto 76% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Supporto TV interamente snodabile con braccio doppio estensibile, Da 38? a 80? In offerta a 20,31 € – invece di 72,29 €

sconto 72% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Telecomando wireless per fotocamere digitali SRL Nikon P7000, D3000, D40, D40x, D50, D5000, D60, D70, D7000, D70s, D80 e D90 In offerta a 2,37 € – invece di 9,49 €

sconto 75% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Treppiedi con testa con impugnatura a pistola, con borsa, 177 cm In offerta a 16,32 € – invece di 63,67 €

sconto 74% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics – Trolley rigido Premium con rotelle pivotanti e lucchetto TSA integrato – 78 cm, Verde In offerta a 28,87 € – invece di 104,99 €

sconto 73% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics Copertura per TV da esterno – 85 cm x 59 cm In offerta a 6,18 € – invece di 24,70 €

sconto 75% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics, Cesoie da siepe telescopiche In offerta a 9,91 € – invece di 38,65 €

sconto 74% – fino a 21 dic 22

Amazon Basics, Troncarami telescopico con taglio bypass In offerta a 12,92 € – invece di 45,58 €

sconto 72% – fino a 21 dic 22

Termometro senza fili Amazon Basics In offerta a 6,03 € – invece di 26,99 €

sconto 78% – fino a 21 dic 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).