OPPO Find N2 Flip scende in campo per la Champions League

OPPO Find N2 Flip è prossimo al debutto, ma già è sceso in campo: sarà, infatti, lo smartphone ufficiale della UEFA Champions League.

OPPO continua la sua ascesa nel mercato mondiale, diventando Official Global Partner UEFA Champions League. Così ha commentato William Liu, President of Global Marketing di OPPO:

Siamo entusiasti di lanciare il nostro nuovo Find N2 Flip nei mercati globali. Grazie al rivoluzionario display esterno interattivo, l’esclusiva tecnologia Flexion Hinge, la batteria di lunga durata e le elevate performance in ambito fotografico, OPPO Find N2 Flip, smartphone ufficiale della UEFA Champions League, è il dispositivo perfetto per i tifosi che desiderano immortalare e rivivere i momenti migliori delle loro partite preferite

OPPO Find N2 Flip sarà utilizzato dai fotografi ufficiali UEFA Champions League per catturare le azioni migliori della partita a bordo campo. Non solo, come parte dell’accordo, le foto migliori saranno condivise nella OPPO Gallery nel sito della UEFA Champions League e nella landing page UEFA di OPPO.

OPPO è il primo brand cinese ad essere partner UEFA Champions League, segnale evidente che la società voglia espandere i propri confini anche al di là del suo mercato locale.

Ricordiamo che OPPO Find N2 Flip si promette di risolvere molti punti deboli dei precedenti flip, vantando la presenza di uno schermo frontale più grande e una migliore autonomia, che in questo caso raggiunge – grazie alla batteria da 4300 mAh – un utilizzo per tutto il giorno. Il risultato viene raggiunto anche grazie ad un chipset personalizzato, MediaTek Dimensity 9000+, che riduce il consumo energetico.

La presentazione ufficiale è fissata per il prossimo 15 febbraio.

