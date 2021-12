Offerte Amazon del 17 dicembre con sconti fino al 56% su Elgato, Netgear, Oneplus, tado°, Apple, Ecovacs

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Novità Apple AirPods (terza generazione) In offerta a 179,90 € – invece di 199,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) In offerta a 179,90 € – invece di 199,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 4ª generazione) – Italiano In offerta a 189,00 € – invece di 399,00 €

sconto 53% – fino al scadenza sconosciuta

Magic Mouse In offerta a 69,00 € – invece di 75,00 €

sconto 8% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 45 mm in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular In offerta a 539,00 € – invece di 569,00 €

sconto 5% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 41 mm in acciaio inossidabile color grafite con Loop in maglia milanese color grafite In offerta a 769,00 € – invece di 789,00 €

sconto 3% – fino al scadenza sconosciuta

HUAWEI MateView GT 27” Monitor da gioco curvo, 27 pollici, 165Hz, 16:9 QHD 2560 x 1440, 2K, 1500R, gamma cromatica P3 di livello cinematografico, tecnologia HDR, certificazione TÜV Rheinland, Black In offerta a 299,00 € – invece di 399,90 €

sconto 25% – fino al 19 dic 21

Elgato Stream Deck Individuale Controllo Creazione di Contenuti in Diretta con 15 Tasti LCD Personalizzabili, per Windows 10 e macOS 10.13 o Successivi In offerta a 119,99 € – invece di 149,95 €

sconto 20% – fino al 20 dic 21

Elgato Wave:3 – Microfono USB a condensatore premium per streaming, podcast, registrazioni, gioco, home office e videoconferenze, plug&play, muto con tocco e software di mixaggio digitale per Mac, PC In offerta a 119,99 € – invece di 169,99 €

sconto 29% – fino al 20 dic 21

Elgato Facecam – Webcam Full HD 1080p60 per videoconferenze, gaming, streaming, sensore Sony, obiettivo a fuoco fisso, ottimizzato per interni, memoria integrata, funziona con Zoom, Teams, PC/Mac In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino al 20 dic 21

Elgato Wave XLR – Mixer audio e 75 db per microfono XLR, interfaccia di controllo, alimentazione phantom 48V, tap-to-mute, software di mixaggio digitale per streaming, registrazioni, podcast su Mac/PC In offerta a 139,99 € – invece di 169,99 €

sconto 18% – fino al 20 dic 21

Divoom Timebox evo – Speaker Bluetooth Portatile Wireless, Pixel Art, LED, controllo tramite App, funzioni Smart, con bassi potenti, supporta radio sveglia, con microfono (nero) In offerta a 50,99 € – invece di 89,99 €

sconto 43% – fino al 20 dic 21

Angetube Full HD 1080p Webcam Luce ad Anello Regolabile Incorporata e Telecamera Web in Streaming con Messa a Fuoco Automatica Avanzata per Xbox One Gamer Facebook e Youtube Streamer In offerta a 50,99 € – invece di 90,99 €

sconto 44% – fino al 19 dic 21

Netgear WAC104-100PES Access Point Wireless AC 1200, 802.11, Dual Band, 4 Porte Gigabit, Standalone, 1 Pezzo, Nero In offerta a 54,99 € – invece di 76,90 €

sconto 28% – fino al 26 dic 21

NETGEAR Switch Ethernet Plus 8 Porte GS308E, Hub di Rete Domestica, Switch Gigabit per Ufficio, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop o a Parete In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino al 19 dic 21

NETGEAR Switch PoE Plus 8 porte GS308EPP, Switch Ethernet Gigabit con 8 PoE+ a 123 W, montaggio desktop o a parete In offerta a 110,48 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al 19 dic 21

NETGEAR Orbi Pro Mini Mesh WiFi 6 SXK30, Router + Satellite, Velocità AX1800 (fino a 1.8 Gbps), 4 SSID, VLAN, QoS, Copertura fino a 200 m² In offerta a 242,99 € – invece di 299,99 €

sconto 19% – fino al 2 gen 22

BroadLink RM4 pro – Telecomando universale IR e RF, apprendimento codici, TV, AC, motori per tende, supporta Alexa In offerta a 39,86 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 19 dic 21

ANYCUBIC Mega PRO FDM 2-in-1 Stampante 3D con Incisione Laser TMC2208 Driver per Molto Tranquillo Operation, Grande capacità (210 x 210 x 205 mm) per la Stampa 3D In offerta a 339,99 € – invece di 419,00 €

sconto 19% – fino al 19 dic 21

AGPTEK 15W Caricatore Wireless Veloce Qi Rapida Caricatore a Induzione 10W Caricabatterie Wireless per iPhone 13 PRO Max/12 Mini/11/XS/8Plus,AirPods PRO,Galaxy S20/S10/Note 8/S7,Huawei,Xiaomi(Bianca) In offerta a 14,09 € – invece di 26,99 €

sconto 48% – fino al 19 dic 21

AGPTEK Aux Bluetooth 5,0 Portile per Auto Musica, Ricevitore Bluetooth Auto Aux, Associazione Simultanea di 2 Dispositivi, Bassa Latenza, Audio APTX, per TV, Stereo Casa, Cuffie Cablate In offerta a 13,59 € – invece di 19,99 €

sconto 32% – fino al 19 dic 21

AGPTEK Caricatore Wireless 10W/5W per Samsung S20/11/10/9/9+/9+/8/7Edge/S6/Note8/9/10/10+ Huawei Mate 20 Pro/P30 Pro/Mate 30/Mate RS Caricabatterie Wireless 7.5W per iPhone 13/12/11Pro/X/XS/XR/8/8Plus In offerta a 12,65 € – invece di 21,99 €

sconto 42% – fino al 19 dic 21

OnePlus NORD (5G) Smartphone 6.44? Fluid AMOLED Display 90Hz, 8GB RAM + 128GB Storage, Quad Camera, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Grigio (Gray Onyx) In offerta a 279,99 € – invece di 399,00 €

sconto 30% – fino al 20 dic 21

OnePlus Nord CE 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void) In offerta a 279,99 € – invece di 329,00 €

sconto 15% – fino al 20 dic 21

OnePlus NORD Smartphone 6.44″ 5G 8GB RAM 128GB, con Quad Camera, Dual SIM, Alexa built-in, Blu (Blue Marble) In offerta a 279,99 € – invece di 399,00 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 20 dic 21

OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void) In offerta a 335,99 € – invece di 399,00 €

sconto 16% – fino al 20 dic 21

OnePlus NORD Smartphone 6.44? Fluid AMOLED Display 90Hz, 12GB RAM + 256 GB Storage, Quad Camera, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Grigio (Ash Grey) In offerta a 345,99 € – invece di 499,00 €

sconto 31% – fino al 20 dic 21

OnePlus NORD Smartphone with Quad Camera, Dual SIM. Now with Alexa Built-in, (5G) 12 GB RAM 256 GB, Blu In offerta a 349,00 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino al 20 dic 21

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con tripla fotocamera e Warp Charge 65W – 2 anni di garanzia – Blue Haze In offerta a 369,00 € – invece di 399,00 €

sconto 8% – fino al 20 dic 21

OnePlus 8T Smartphone 6.55 “120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Argento (Lunar Silver) In offerta a 389,99 € – invece di 599,00 €

sconto 35% – fino al 20 dic 21

OnePlus Nord 2 5G Smartphone con tripla fotocamera e Warp Charge 65W, 5G 12GB RAM 256GB, Blu (Blue Haze) In offerta a 449,00 € – invece di 499,00 €

sconto 10% – fino al 20 dic 21

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Astral Black) In offerta a 569,99 € – invece di 719,00 €

sconto 21% – fino al 20 dic 21

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Viola (Winter Mist) In offerta a 663,99 € – invece di 719,00 €

sconto 8% – fino al 20 dic 21

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Grigio (Morning Mist) In offerta a 719,99 € – invece di 919,00 €

sconto 22% – fino al 20 dic 21

tado° Kit Base Termostato Intelligente Cablato V3+ – Gestione smart del riscaldamento, Installazione fai-da-te, compatibile anche con impianto a pavimento idronico, con Alexa, Siri e Google Assistant In offerta a 119,99 € – invece di 219,99 €

sconto 45% – fino al 21 dic 21

tado° Testa Termostatica Intelligente – Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione Fai da Te In offerta a 59,99 € – invece di 84,99 €

sconto 29% – fino al 21 dic 21

tado Testa Termostatica Intelligente, 3-Pack ? prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento, facile installazione fai da te In offerta a 154,99 € – invece di 224,99 €

sconto 31% – fino al 21 dic 21

Kit di Base – Termostato Intelligente Wireless V3+ include il Supporto da tavolo ? Gestione intelligente del riscaldamento, Progettato in Germania, compatibile con Alexa, Siri & Assistente Google In offerta a 169,99 € – invece di 269,99 €

sconto 37% – fino al 21 dic 21

tado° Sensore di Temperatura Wireless – Accessorio per Teste Termostatiche Intelligenti, Facile Installazione Fai da Te In offerta a 59,99 € – invece di 84,99 €

sconto 29% – fino al 21 dic 21

tado° Termostato Intelligente cablato, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Installazione Facile, Compatibile con Impianto a Pavimento Idronico In offerta a 99,99 € – invece di 139,99 €

sconto 29% – fino al 21 dic 21

Controllo Climatizzazione Intelligente tado° & Controllo Pompa di Calore V3+, Installazione Autonoma, Progettato in Germania In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino al 21 dic 21

CREATE IKOHS PATIO HEATER – Stufa da esterno per terrazza, giardino, termosifone alogeno, 1000 W – 2000 W, protezione IP34, design esclusivo, colore: grigio In offerta a 259,95 € – invece di 364,95 €

sconto 29% – fino al 21 dic 21

Proscenic A9 Purificatore d’Aria,Depuratore Air Smart con APP,CADR Fino a 460m³/h,90m²,Filtrazione a 4 Strati, Rimozione Odore Particolare,Polline, Fumo,Polveri per Casa/Ufficio/Spazio Privato In offerta a 143,20 € – invece di 199,00 €

sconto 28% – fino al 19 dic 21

ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava,modalità Max+,2300 Pa, Pulizia Personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa (Nuova Versione di OZMO 920) In offerta a 339,00 € – invece di 399,98 €

sconto 15% – fino al 19 dic 21

ECOVACS Deebot U2 Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, accessorio per animali domestici incluso, fino a 150 min di attività, controllo tramite app, Alexa In offerta a 229,00 € – invece di 269,98 €

sconto 15% – fino al 19 dic 21

AGPTEK Saturimetro Professionale Pulsossimetro da Dito Portatile Ossimetro da Dito con Display OLED Oximeter per Frequenza Del Polso e Ossigeno,Semplice Operazione con un Solo Tocco In offerta a 13,59 € – invece di 29,99 €

sconto 55% – fino al 19 dic 21

AGPTEK Saturimetro da Dito Professionale, Pulsossimetro da Dito con Letture Immediate, Ossimetro Portatile, Frequenza Del Polso, Saturazione di Ossigeno, Misuratore di Ossegeno, per Adulti e Bambini In offerta a 13,59 € – invece di 29,99 €

sconto 55% – fino al 19 dic 21

Segway Ninebot Max G30 Monopattino Elettrico Ripiegabile, Doppio Sistema frenante e Pneumatico tubeless da 10 Pollici, Peso massimo ?100 kg, Nero In offerta a 609,90 € – invece di 799,99 €

sconto 24% – fino al 15 dic 21

Artemide Tolomeo Micro Lampada da Tavolo, Alluminio In offerta a 163,00 € – invece di 220,00 €

sconto 26% – fino al 26 dic 21

Artemide Microsurf Led Parete Bianco, alluminio, gomma In offerta a 160,10 € – invece di 251,00 €

sconto 36% – fino al 26 dic 21

Elago Silicone Liquido Custodia Cover Compatibile con iPhone 12 PRO Max Case (6.7?), Silicone Liquido Premium, Protezione Full Body : Case Antiurto 3 Strati (Verde Menta) In offerta a 11,24 € – invece di 19,99 €

sconto 44% – fino al 15 dic 21

Elago Silicone Liquido Custodia Cover Compatibile con iPhone 12 PRO Max Case (6.7?), Silicone Liquido Premium, Protezione Full Body : Case Antiurto 3 Strati (Viola) In offerta a 11,24 € – invece di 19,99 €

sconto 44% – fino al 15 dic 21

Divoom Pixoo – Cornice portafoto digitale Pixel Art, con luce atmosferica da 8,6″, controllo app, orologio Smart a LED, da scrivania/parete, lampada decorativa per stanza da gaming, decorazione(nero) In offerta a 44,99 € – invece di 79,99 €

sconto 44% – fino al 17 dic 21

Philips 43PUS7506/12 TV LED da 43 Pollici, Smart TV 4K, immagini HDR Nitide, Dolby Vision Cinematografico e Suono Atmos, Ideale per Gaming, Compatibile con Google Assistant e Alexa In offerta a 399,00 € – invece di 529,00 €

sconto 25% – fino al 20 dic 21

PHILIPS 58PUS8506 Smart TV LED UHD 4K da 58 pollici Android TV con Ambilight, Immagini HDR, Sistema Dolby Vision Cinematografico e Audio Atmos, Compatibile con Google Assistance/Alexa, Argento Chiaro In offerta a 799,00 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino al 20 dic 21

YABER Pro V7 9500L 5G Proiettore WiFi Bluetooth, Auto 6D Correzione Trapezoidale&4P/4D, Infinity Zoom, HD Proiettore di Film Home &Outdoor Videoproiettore 4k per PPT/iOS/Android ecc. In offerta a 239,99 € – invece di 459,99 €

sconto 48% – fino al 14 dic 21

50 Mascherine Chirurgiche taglia small Certificate CE Tipo II BFE ? 98% Prodotte in Italia – Mascherina Italiana monouso con elastici e nasello regolabile – 5 confezioni da 10 [50 Pezzi] In offerta a 11,79 € – invece di 20,00 €

sconto 41% – fino al 15 dic 21

20 Mascherine FFP2 colorate BLU LAVANDA Certificate CE Italia BFE ?99% Made in Italy. Mascherina ffp2 Colorata italiana SANIFICATA e sigillata singolarmente Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 15,99 € – invece di 40,00 €

sconto 60% – fino al 19 dic 21

20 Mascherine FFP2 colorate GRIGIE SCURO Certificate CE Italia BFE ?99% Made in Italy. Mascherina ffp2 Colorata SANIFICATA e sigillata singolarmente Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 11,99 € – invece di 40,00 €

sconto 70% – fino al 19 dic 21

80 Mascherine FFP2 Certificate CE Colorate Nere, Bianche, Rosa e Blu (20+20+20+20) Made in Italy BFE ?99% Mascherina FFP2 Pluri certificata ISO 13485 e 9001 EN 149:2001+A1:2009 In offerta a 46,99 € – invece di 150,00 €

sconto 69% – fino al 19 dic 21

60 Mascherine FFP2 Certificate CE Colorate Nere Bianche e Rosa (20+20+20) BFE ?99% Mascherina SANIFICATA sigillata singolarmente Pluricertificata ISO 13485 9001 EN 149:2001+A1:2009 In offerta a 35,99 € – invece di 96,00 €

sconto 63% – fino al 19 dic 21

Hasbro Monopoly Edizione Star Wars The Mandalorian, Gioco in scatola ispirato alla serie tv The Mandalorian In offerta a 31,99 € – invece di 54,99 €

sconto 42% – fino al 19 dic 21

Ducati Monopattino Elettrico Pro 1 Evo, Motore 350W Brusheless, Batteria autonomia fino 25 Km., Ruote 8,5″ camera d’aria, Bluetooth per interagire con APP dedicata. In offerta a 279,00 € – invece di 399,00 €

sconto 30% – fino al 19 dic 21

DUCATI Monopattino Elettrico PRO-III, Autonomia Max 50Km Freno a Disco Anteriore e Posteriore, Pneumatici 10″, Motore 350W, Batteria 468Wh, Nero con dettagli Rossi e Bianchi, Taglia unica In offerta a 729,00 € – invece di 799,00 €

sconto 9% – fino al 19 dic 21

Ducati Corse AIR Monopattino Elettrico, 10 Kg, Carico Max 80 Kg, Motore 250W, Pneumatici 6? pieni, Autonomia fino a 15 Kg, Assicurazione AXA Tutela Famiglia inclusa In offerta a 239,00 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino al 19 dic 21

Aprilia eSR1 Monopattino Elettrico, telaio in magnesio, 15,5 Kg, Motore 350W Brushless, Autonomia fino a 25 Km, Ruote 10? Tubeless, Carico Max 100 Kg, Batteria 36V In offerta a 449,00 € – invece di 659,00 €

sconto 32% – fino al 19 dic 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).