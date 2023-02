Offerte Amazon del 23 Febbraio fino al 42% su Apple, Raviad, Creative, Marshall, Carlinkit

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2999,00 € – invece di 3329,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC500S SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Silver In offerta a 79,99 € – invece di 168,79 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Asus Proart Display Pa278Qv Professional Monitor, 27″ Ips, Wqhd 2560 X 1440, Nero Grigio In offerta a 319,99 € – invece di 449,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie Fit Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 400 MB/s, 128 GB, Grigio Titanio (MUF-128AB) In offerta a 24,99 € – invece di 45,59 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Blue Snowball iCE Microfono USB Plug ‘n Play per Registrazione, Streaming, Podcast, Gaming su PC e Mac, Capsula a Condensatore Cardioide, Supporto da Tavolo Regolabile e Cavo USB – Nero In offerta a 50,00 € – invece di 64,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Aqara Hub Domotica M2 (Wi-Fi a 2,4 GHz richiesto), Smart Home Bridge per Sistema di Allarme, Telecomando a Infrarossi, Domotica, Compatibile con Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e IFTTT In offerta a 56,99 € – invece di 64,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1229,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1399,99 € – invece di 1489,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1632,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2302,74 € – invece di 2499,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,99 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 949,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi, 512GB) – Argento (6ª generazione) In offerta a 1615,39 € – invece di 1849,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128GB) – Azzurro In offerta a 790,00 € – invece di 839,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 939,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 1049 € – invece di 1179,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1029,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 375,00 € – invece di 399,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 509,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 499,00 € – invece di 789,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 100,43 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Argento In offerta a 159,00 € – invece di 185,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Marshall Monitor II ANC cuffie – nero In offerta a 253,90 € – invece di 299,00 €

sconto 15% – fino a 5 mar 23

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5 In offerta a 5,94 € – invece di 8,99 €

sconto 34% – fino a 26 feb 23

RAVIAD Cavo USB C a USB 3.0 A, Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S21/S20/S10/ S9/S8, Huawei P40/ P30/ P20, Oneplus, Google Pixel- 1M/3,3ft, Grigio In offerta a 5,74 € – invece di 9,99 €

sconto 43% – fino a 26 feb 23

RAVIAD Cavo USB Type-C [2Pezzi, 2m], Cavo USB C Nylon Intrecciato Rapida Ricarica USB C per Samsung Galaxy S21/S10/ S9/A30/A40/A50/A70/A20e, Huawei P30/P20/P10, OnePlus 6T/9, Google Pixel 5, Realme In offerta a 6,78 € – invece di 10,99 €

sconto 38% – fino a 26 feb 23

RAVIAD Cavo iPhone, 1M Caricabatterie iPhone [Certificato MFi] Carica Rapida Cavo iPhone Nylon Caricatore per iPhone 13 12 11 Pro Max XR XS Max X 8 Plus 8 7 Plus 7 6s Plus 6s 6 Plus 6 5c 5s 5 SE In offerta a 5,94 € – invece di 7,99 €

sconto 26% – fino a 26 feb 23

RAVIAD Cavo USB C [2Pezzi, 2m] Cavo USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo USB Type-C Ricarica Rapida Caricatore per Samsung S21/S20/S10/S9/S8/A12/A52/A51/A71, Huawei P40/P30/P20, Mi 11 10, OnePlus, Sony In offerta a 5,99 € – invece di 10,99 €

sconto 45% – fino a 26 feb 23

Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 11/XS/XR, Samsung Galaxy/Huawei/Honor/Xiaomi/Nexus 6P 5X/Google Pixel/LG- 1.5M In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 26 feb 23

RAVIAD Cavo Micro USB [2 Pezzi,2M] Nylon Cavo USB Micro USB Trasferimento Dati e Ricarica Rapida Android Compatibile con Samsung Galaxy S7/S6/S5/J7/Note5, Huawei, HTC, LG, Kindle, Redmi – Argento In offerta a 6,79 € – invece di 9,99 €

sconto 32% – fino a 26 feb 23

Carlinkit 4.0 Wireless Apple CarPlay e Android Auto 2 in 1 Adattatore, per auto CarPlay cablate Anno modello: 2016-2022, Plug & Play, supporto aggiornamento online In offerta a 85,99 € – invece di 125,99 €

sconto 32% – fino a 20 feb 23

CREATIVE Cuffie Zen Hybrid Wireless Over-Ear con cancellazione attiva ibrida del rumore, modalità ambient, fino a 27 ore (ANC ON), Bluetooth 5.0, AAC, microfono integrato, Bianco, EF1010 In offerta a 65,99 € – invece di 119,99 €

sconto 45% – fino a 26 feb 23

EooCoo Custodia MacBook Air 13 Pollici M1 A2337 A2179 A1932, Plastica Copertina Rigide Compatibile per MacBook Air 13 con Retina Display, 2020 2019 2018 Pubblicazione – Scintillante Trasparente In offerta a 15,28 € – invece di 18,99 €

sconto 20% – fino a 26 feb 23

KabelDirekt ? 20 m ? Cavo Ethernet, patch e di rete (connettori RJ45, per la massima velocità di trasmissione della fibra ottica, ideale per reti Gigabit/LAN, router/modem, switch, blu/nero) In offerta a 8,50 € – invece di 10,59 €

sconto 20% – fino a 5 mar 23

Perlegear Supporto da Parete per TV con Braccio Girevole ed Estendibile, Staffa TV Parete per Televisore da 37-75 Pollici, Supporto TV Regge fino a 60kg, Max VESA 600×400 In offerta a 45,04 € – invece di 63,99 €

sconto 30% – fino a 26 feb 23

Supporto Girevole da Tavolo per TV da 32-60 Pollici – Piedistallo per TV Regolabile in Altezza con Base in Vetro Temperato, VESA Max 400x400mm, Fino a 40 kg In offerta a 28,02 € – invece di 36,99 €

sconto 24% – fino a 26 feb 23

Perlegear Supporto TV Inclinabile – Staffa da Parete per TV da 26″-55″, Max VESA 400×400, Staffa Ultra Resistente 45kg In offerta a 16,99 € – invece di 31,99 €

sconto 47% – fino a 26 feb 23

Supporto TV con Braccio Girevole Inclinabile ed Estendibile, Staffa TV per TV da 26-60 Pollici, Base TV Universale Sostiene fino a 40kg – Max VESA 400×400 In offerta a 27,18 € – invece di 39,99 €

sconto 32% – fino a 26 feb 23

Supporto TV Parete con movimento girevole ed estendibile -Staffa per montaggio a parete per TV da 26″-60″ -Staffa ultra resistente 40kg, Max. VESA 400x400mm, con Cavo HDMI e livella a bolla In offerta a 35,99 € – invece di 46,99 €

sconto 23% – fino a 26 feb 23

PERLESMITH Supporto TV Parete da 37-82 Pollici, Staffa TV Girevole Inclinabile ed Estendibile, Braccio TV Ultra Resistente 60kg, Staffa TV 55 65 Pollici VESA 200×100-600x400mm In offerta a 44,99 € – invece di 64,99 €

sconto 31% – fino a 26 feb 23

Potensic Mini Drone per Bambini e Principianti con 3 Batterie, Quadricottero RC, Mini Drone Telecomandato Avvio / Atterraggio con Un Clic, modalità Senza Testa, Drone Giocattolo Tascabile A20 Giallo In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

Potensic A20 Mini Drone per Bambini con 3 Batterie, Drone Giocattolo Economico per Bambini e Principianti, Quadricottero RC con Modalità Senza Testa, 3D Flip, Avvio/ Atterraggio con Un Pulsante, Verde In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 26 feb 23

Potensic Drone con Telecamera Drone GPS Professionale T25 FPV HD 2K 120 ° Grandangolo Regolabile Dual GPS Seguimi RTH con Due Batterie, Telecomando, Valigetta da Trasporto In offerta a 118,99 € – invece di 209,99 €

sconto 43% – fino a 26 feb 23

ORNARTO Cover per iPhone 14 Pro Silicone 6.1 Pollici, Custodia Compatibile con iPhone 14 Pro Cover, Morbido Silicone Liquido Protezione, in Gomma Gel Morbida con Fodera in Microfibra-Nero In offerta a 12,74 € – invece di 19,99 €

sconto 36% – fino a 26 feb 23

Beelink Mini PC U59 Pro con 11 gen Intel Celeron N5105 (fino a 2,9 GHz) 16GB RAM 500GB M.2 SSD Mini Desktop Computer, Triplo Display, Dual LAN ports, WiFi5, BT4,0 In offerta a 239,00 € – invece di 379,00 €

sconto 37% – fino a 26 feb 23

Beelink Mini PC U59 Pro con 11 gen Intel Celeron N5105 (fino a 2,9 GHz) 8GB RAM 500GB M.2 SSD Mini Desktop Computer, Triplo Display, Dual LAN ports, WiFi5, BT4,0 In offerta a 209,00 € – invece di 309,00 €

sconto 32% – fino a 26 feb 23

Russell Hobbs Friggitrice ad Aria XXL 8 l, 7 Funzioni Cottura: Griglia, Arrostisce, Disidrata etc. & 10 Programmi, Lavastoviglie ok, Display Touch, Fino a 220°C, AirFryer Satisfry 27170-56 In offerta a 127,49 € – invece di 149,99 €

sconto 15% – fino a 2 mar 23

Russell Hobbs Friggitrice ad aria XL 5.5 l + Multicooker, 8 funzioni cottura, Energy saving, doppie resistenze come un forno, no olio, 1600 W, lavastoviglie ok, max 260°C, Satisfry & Grill 26520-56 In offerta a 159,99 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino a 2 mar 23

Scotch Nastro Adesivo 3M, Trasparente Acrilico, 19 mm x 66 m, Confezione Torretta da 8 Pezzi In offerta a 9,29 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino a 8 mar 23

