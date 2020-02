Offerte Amazon Weekend fino al 66%: Netgear, Sandisk, WD, Amazfit, Xiaomi, Sony, Videoproiettori

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Sony NP-FZ100 2 Batterie Caricatore USB a Doppio, RAVPower Batteria di Ricambio per Fotocamere Sony Alpha 9, A9, Alpha 9R, A9R, Alpha 9S, Alpha 7R IV, A7RIII, A7R3, a7 III (2040mAh)

Click qui per approfondire

WD My Passport Go SSD Portatile, 1 TB, Bordo Ambra

Click qui per approfondire

WD My Passport Go SSD Portatile, 500 GB, Bordo Ambra

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 64 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 1 TB, Velocità di Lettura fino a 1050 MB/s, USB-C, Resistente e Impermeabile

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 1 TB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 / 90 MB/sec, Classe 10, UHH-I, U3, V30

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 1TB, USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 550MB/s

Click qui per approfondire

SanDisk iXpand Go 128 GB Unità Flash USB per Backup di iPhone e iPad, Design Girevole

Click qui per approfondire

Sandisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da 64 GB per iPhone e iPad

Click qui per approfondire

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 1TB, Velocità di Lettura fino a 535 MB/s, 2,5″, Sata III

Click qui per approfondire

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 240 GB, Velocità di Lettura fino a 530 MB/s, 2,5″, Sata III

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Ultra 3D da 1TB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 128 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 64 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 200 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 512 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro CompactFlash Scheda di Memoria 64 GB, 160 MB/s

Click qui per approfondire

Sandisk Cruzer Ultra USB 3.0 Pen Drive da 256 GB, Nero

Click qui per approfondire

Netgear AC810 Router 4G Portatile, Hotspot con Velocità di Download fino a 600 Mbps, Connetti fino a 15 Dispositivi

Click qui per approfondire

Netgear EX6250 Ripetitore Wifi Mesh AC1750, WiFi Extender e access point Dual band, Porta Lan, Amplificatore WiFi Mesh compatibile con modem fibra e adsl

Click qui per approfondire

Netgear Orbi RBK53S WiFi Mesh AC3000, 3 unità per case con muri spessi, copertura WiFi fino a 525 mq, incluso antivirus Armor

Click qui per approfondire

Netgear R6700 Nighthawk Smart WiFi Router con Velocità Wireless AC1750 fino a 1750 Mbps, copertura fino a 90 m² e 20 Dispositivi, 4 Porte Ethernet 1G e 1 Porta USB 3.0, Sicurezza Armor

Click qui per approfondire

AKASO V1 WiFi Dash Cam con GPS, Dash Camera Full HD per auto con scheda di memoria da 16 GB inclusa, Monitor di parcheggio, G-Sensor con registrazione, super visione notturna e grandangolare 170 °

Click qui per approfondire

Amazfit Bip Lite Activity Tracker

Click qui per approfondire

Amazfit GTR 47mm Smart Watch with All-Day Heart Rate and Activity Tracking, Ultra-Long Battery Life (Stainless Steel)

Click qui per approfondire

Amazfit GTR Smartwatch Activity Tracker (Titanium)

Click qui per approfondire

Amazfit GTS Smartwatch Fitness Tracker with Built-in GPS, 5ATM Waterproof, Heart Rate, Smart Notificatons (Gray)

Click qui per approfondire

Amzdeal Tenda Studio cubo di 80cm x 80cm x 80 cm con lampada 2x135W con 2 x treppiede studio fotografico e 4 panno sfondo bianco/nero/rosso/blu,per Fotografia Professionale

Click qui per approfondire

Anker Soundcore PRO+ Speaker Bluetooth 25W con Bassi Superiori e Suono ad Alta Definizione – Speaker Bluetooth Premium Fino a 18 Ore di Riproduzione, Resistente all’Acqua, con Tecnologia BassUp

Click qui per approfondire

Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa (RM4 mini)

Click qui per approfondire

Broadlink Smart Home Hub, RM Mini3 Telecomando universale WiFi intelligente IR (a infrarossi), telecomando a infrarossi unico per tutti – Nero

Click qui per approfondire

elago Custodia in Silicone Compatibile con Samsung Galaxy Buds – Facile da aprire & Design elegante, Protezione completa, Pad in Gel Antiscivolo, Supporta Ricarica Wireless (Rosso)

Click qui per approfondire

ESR Cover iPhone XR, Custodia Gel Trasparente Morbida Silicone Sottile TPU [Ultra Leggera e Chiaro] per Apple iPhone XR da 6.1 Pollici (Uscito a 2018).

Click qui per approfondire

eufy [BoostIQ RoboVac 15C Max, aspirapolvere Robot con connessione Wi-Fi, Super Sottile, aspirazione a 2.000 Pa, Silenzioso, aspirapolvere Robot autocaricabile, pulisce parquet e tappeti a Pelo Medio

Click qui per approfondire

Proiettore Excelvan Videoproiettore 5500 Lumen 1080P Nativo USB/VGA/SD/HDMI Risoluzione 1920*1080P LCD Full HD Schermo 200” Contrasto 1500:1 per Casa Ufficio Compatibile con PS4 TV Box Cellulare PC

Click qui per approfondire

Proiettore, Vamvo Videoproiettore Portatile 1280*720p, Display da 200″ Full HD 1080p Supportato, Proiettore Cinematografico 4000 Lumens con 50,000 Ore, con HDMI/ VGA/ USB 2.0/ AV

Click qui per approfondire

Videoproiettore, YABER 6000 Lumen Proiettore Nativa 1080P Supporto 4K 1920 x 1080 HD 300 “Display Domestico/Professionale Per Iphone, Smartphone, Pc, Tvbox, Laptop, Ps4

Click qui per approfondire

Zolo Auricolari Bluetooth Liberty, Bluetooth 5.0 e tecn. Driver in Grafene e Autonomia di 100 Ore, Cuffie Bluetooth Resistenti al Sudore con Intelligenza Artificiale, Telefonate Vivavoce Stereo

Click qui per approfondire

Spigen [USB Rapid 4 Porte Caricatore USB Multiplo Universale Caricabatterie Muro, [Intelligent Power Technology] Compatibile Tutti i dispositivi di Ricarica USB, Telefoni Cellulari

Click qui per approfondire

Spigen SteadiBoost Compact Fast Wireless Charger, Ultra Mini, 7.5W / 10W, Certificato Qi, iP Technology, Ricarica Wireless Veloce Compatibile con iPhone e Galaxy, Si consigliano Pixel e Huawei

Click qui per approfondire

Spigen SteadiBoost Qi Universal Supporto per Ricarica Wireless Auto Veloce, One-Tap Tech, Caricabatterie Auto Incluso, Caricatore Auto Wireless Quick per iPhone 11 / XS, Galaxy S10 / Note 10

Click qui per approfondire

Spigen SteadiBoost USB C Power Delivery 3.0 27W Ricarica Caricatore USB Muro Compatibile con Galaxy Note 10 / S10 / iPhone 11 PRO/Caricabatterie Wireless [Ez Grip] [IP Tech]

Click qui per approfondire

Spigen SteadiBoost, Total 45W, IP Tech, Quick Charge 3.0 18W+USB Tipo C Power Delivery 3.0 45W Caricatore Auto USB Veloce Compatibile con Galaxy Note 10, S10, Xiaomi, Ricarica Wireless Auto

Click qui per approfondire

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa, Speaker Wireless,TWS & NFC, Pulsanti Touch, Subwoofer Speakers, Sound Digital 3D Riproduzione di 15 ore, per Telephone, Computer, Laptop

Click qui per approfondire



Click qui per approfondire



Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A40 Display 5.9″, 64 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 3100 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 Pie, (2019) [Versione Italiana], White

Click qui per approfondire



Click qui per approfondire

Arlo Pro2 VMS4230P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Alexa e Google Wi-Fi

Click qui per approfondire

Stanley STHT77498-1 Livella Laser, CUBIX

Click qui per approfondire



Click qui per approfondire

Xiaomi MI 9 Smartphone Android, Schermo 1080 x 2340 pixel da 6.39 pollici, RAM 6 GB, ROM 64 GB, Fotocamera posteriore con sensore da 48 Mp + 12 Mp + 16 Mp, Nero

Click qui per approfondire

Huawei Watch GT Orologio con Autonomia della Batteria fino a 2 Settimane, Impermeabile 5 ATM, GPS, TruSeen 3.0 Monitoraggio della Frequenza Cardiaca, Smartwatch, 1.39″ Touchscreen, Nero

Click qui per approfondire

Smartwatch HUAWEI Watch GT 2 (46 mm), durata della batteria fino a 2 settimane, GPS, 15 modalità di allenamento, display del quadrante in vetro 3D, chiamata tramite Bluetooth, Sunset Orange

Click qui per approfondire

HUAWEI Mate 30 Pro Space Silver, Quadrupla fotocamera 40+40+8MP e Sensore TOF 3D, Display Horizon 6.58″, Space Silver, Huawei Mobile Services (HMS) anziché i Google Mobile Services (GMS) [ITALIA]

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming- Monopoli per Millennials Gioco da Tavolo, E4989103 [versione Italiana]

Click qui per approfondire



Click qui per approfondire

Easyfone Prime-A5 Telefono Cellulare per Anziani con Tasti Grandi, Funzione SOS, Batteria di grande con base di ricarica, Nero

Click qui per approfondire

Tacklife RTD35ACL Strumento Multifunzione,Utensile Rotante con 83 Accessori, Mini Drill con Velocita’ Variabile per Incidere, Tagliare, Trapanare ecc

Click qui per approfondire

Tomons lampada da lettura design legno classico, lampada da tavolo, lampada regolabile scrivania, con braccio snodato, eye-friendly, la lampada da lavoro, lampada da ufficio, lampada da comodino Verde [Classe di efficienza energetica A++]

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.