La portabilità del numero rimane attiva anche nell’emergenza Covid-19

La portabilità del numero e la possibilità per gli utenti di linee fisse e mobile di cambiare in modo facile e veloce il proprio operatore non sarà sospesa per l’emergenza coronavirus. Negli scorsi giorni aveva creato scalpore la proposta di due emendamenti al Decreto legge Cura Italia presentati dalla Lega e dai 5 Stelle che miravano a boccare la portabilità del numero per l’intero periodo di durata dell’emergenza virus nel nostro Paese per tutelare la salute e la sicurezza di clienti e tecnici sul campo.

Prima che i due emendamenti fossero presi in esame in Senato si sono sollevate le proteste dell’associazione che tutela gli interessi del consumatori italiani Altroconsumo, oltre l’opposizione di diversi operatori di telefonia, con in testa iliad e anche gli operatori virtuali, in sostanza le società che più stanno beneficiando della portabilità del numero.

Sia per gli operatori che per i consumatori il blocco di queste operazioni era ritenuto inutile per garantire la sicurezza e la salute di clienti e tecniche, tenendo presente che ormai la stragrande maggioranza delle operazioni di portabilità del numero e cambio operatore possono essere arrivate, gestite e completante senza alcun intervento di persona e in via interamente telematica, salvo pochissime eccezioni.

A questo si aggiungevano le proteste degli operatori che indicavano nel blocco proposto un vantaggio ingiustificato per gli operatori storici più grandi, penalizzando invece le nuove realtà che stanno riscuotendo successo grazie a piani più ricchi di contenuti proposti a prezzi più abbordabili. L’ondata di proteste sembra aver sortito l’effetto desiderato perché sia la Lega che M5S non hanno presentato alla discussione in Senato gli emendamenti proposti in precedenza.

Positivo il commento di Mario Coltorti, presidente della commissione Lavori pubblici di Palazzo Madama, riportato da CorCom «Nel periodo in cui entrerebbe in vigore la misura, molte imprese, si spera, ripartiranno. Si rischierebbe di bloccare la portabilità in un momento in cui tutto il Paese riparte».

