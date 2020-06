OnePlus annuncia l’arrivo di una nuova serie di smartphone economici

E’ con un messaggio amichevole che Pete Lau, CEO di OnePlus, annuncia l’arrivo di una nuova serie di smartphone OnePlus. Il messaggio è piuttosto chiaro, e già il titolo del post non lascia spazio a dubbi: “Presentazione di una nuova serie di smartphone OnePlus”. Ecco il contenuto della lettera.

Anzitutto, il CEO dell’azienda si ritiene soddisfatto di portare l’esperienza premium su una nuova e prossima linea di smartphone più economici. Tradotto in altri termini, OnePlus prepara il lancio di dispositivi dal listino più bassi rispetto agli ultimi dispositivi rilasciati, che certamente avranno specifiche tecniche minori, ma non per questo poco performanti.

Per oltre 6 anni, continua il CEO, la società ha lavorato sodo per offrire sempre la migliore esperienza agli utenti, almeno nel settore degli smartphone di punta. Tuttavia, prendendo in considerazione le necessità della comunità, il brand ha appreso della richiesta di molte persone che desiderano uno smartphone davvero solido che soddisfi le loro esigenze quotidiane a un prezzo più accessibile.

Ed allora, sulla scorte di queste richieste, OnePlus ha iniziato a lavorare su una nuova linea di prodotti più economici, che verranno prima introdotti in Europa e in India, e solo successivamente in Nord America.

Questo nuovo team di prodotti è guidato da Paul Yu, che negli ultimi 5 anni è stato a capo dello sviluppo degli smartphone top di gamma rilasciati dall’azienda. OnPlus ha riunito adesso un team di giovani, creativi ed entusiasti collaboratori, che hanno lavorato instancabilmente negli ultimi mesi per dare vita a questa linea di prodotti.

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni su questi prossimi smartphone. Oltre alle caratteristiche tecniche, sarà interessante avere una data di release.

Per tutte le notizie relative al mondo di OnePlus potete partire da questo indirizzo.