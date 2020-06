Presto su Apple TV+ la serie poliziesca “The Afterparty” di Chris Miller e Phil Lord

Una commedia poliziesca è in arrivo su Apple TV+: Apple ha annunciato oggi di aver ordinato la produzione della serie tv “The Afterparty”, una serie comica firmata dai registi Chris Miller e Phil Lord.

La serie di otto episodi è una commedia poliziesca, un mistero con un assassinio da risolvere, ambientata in una festa dopo una riunione di una classe delle superiori.

Ognuno degli otto episodi presenterà una rivisitazione della stessa notte raccontata dalla prospettiva di un personaggio diverso, ognuno caratterizzato da differenti generi cinematografici.

Phil Lord e Christopher Miller hanno dato vita ad un sodalizio artistico già quando frequentavano il college, diventando popolari per aver diretto film di successo come Piovono polpette e 21 Jump Street e The LEGO Movie.

