OpenCore installa macOS Ventura su Mac non supportati

Lo scorso anno un gruppo di smanettoni ha cominciato a lavorare su una utility che offre la possibilità di installare macOS Ventura (l’ultima versione del sistema operativo per Mac) su vari Mac non più ufficialmente supportati da Apple.

L’utility “OpenCore Legacy Patcher” (OCLP) non è più una beta (si scarica da qui) e consente di installare sistemi operativi moderni, non ufficialmente supportati da Apple sulle macchine più vecchie, grazie al bootloader del sistema che, mediante una serie complessa di artefici, consente di eseguire macOS sui cosiddetti “hackintosh”, computer basati su architettura x86 e architettura x64 non prodotti da Apple.

L’elenco dei Mac sui quali è possibile eseguire macOS Ventura, include:

MacBook 12” e 13” dal 2008 al 2016

MacBook Air 11” e 13” 2009 – 2017

MacBook Pro 13” e 17” 2008 – 2016

Mac mini 2009 – 2017

iMac 20” e 27” 2007 – 2016

Mac Pro 2008 – 2018

Ovviamente vi sono delle limitazioni (Stage Manager, es. non gira), e alcune cose potrebbero non funzionare adeguatamente (es. l’accoppiamento Bluetooth) ma lo sforzo di chi ha sviluppato questa utility è notevole e stiamo parlando pur sempre di macchine non ufficialmente supportate da Apple per il nuovo sistema; il tool in questione potrebbe ad ogni modo essere interessante per chi non vuole abbandonare determinate macchine e per utilizzi in ambiti nei quali non è fondamentale disporre di computer più moderni.

