Oppo Marisilicon X è il chip neurale che promette miracoli

Proprio in un momento di crisi per il settore dei chip, OPPO svela agli Inno Day 2021 Marisilicon X, il processore neurale per le immagini realizzato con tecnologia a 6 nanometri progettato per ottenere la migliore efficienza energetica del settore, gamma dinamica elevata a 20 bit, elaborazione RAW in tempo reale e Modalità Avanzata RGBW Pro. Per la prima volta un chip consente una modalità Night Video AI in 4K di alta qualità e la live preview su smartphone Android.

Questa novità si affianca alle numerose annunciate durante l’evento, tra cui ricordiamo gli occhiali smart Air Glass e anche il primo smartphone pieghevole del marchio Oppo Find N.

Marisilicon X sarà disponibile in commercio con la serie Find X nel primo trimestre del 2022. Questo suo primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging proprietario è costruito con un processo produttivo a 6nm, e combina un NPU, un ISP e una architettura di memoria multilivello, per offrire prestazioni superiori con un’efficienza energetica migliore, che rende possibile l’elaborazione di immagini RAW in tempo reale, per catturare video in modalità Night Video AI in 4K con anteprima live.

Oppo MariSilicon X è in grado di elaborare 18 trilioni di operazioni al secondo (TOPS), una potenza di calcolo più che sufficiente per supportare gli algoritmi AI. Proporrà un’efficienza energetica pari a 11,6 TOPS per watt, dunque massima potenza senza stress per la batteria, anche grazie ad un sottosistema di memoria dedicato tera-bps, che permette a MariSilicon X di fare un pieno utilizzo della potenza di calcolo dell’NPU senza essere limitato dalla memoria, riducendo significativamente il tempo necessario per copiare i dati tra la memoria e le unità di elaborazione.

MariSilicon X ha una memoria DDR dedicata con una larghezza di banda extra fino a 8,5 GB/s, in grado di raggiungere prestazioni fino a 20 volte più veloci rispetto a OPPO Find X3 Pro. È inoltre in grado di catturare video notturni in 4K applicando complessi miglioramenti a ogni fotogramma in tempo reale.

MariSilicon X ha un potente ISP che consente di catturare immagini con gamma dinamica a 20bit 120db, 4 volte superiore a quella di Find X3 Pro, e che permette un rapporto di contrasto pari a 1.000.000:1 tra le aree più luminose e più scure dell’immagine. Come NPU dedicata all’imaging, secondo l’azienda MariSilicon X segnerà una nuova era nella fotografia computazionale

Oppo Marisilicon X: disponibilità

MariSilicon X farà il suo debutto commerciale sulla serie Find X nel primo trimestre del 2022. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Oppo sono disponibili a partire da questa pagina.