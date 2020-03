Ora con Gmail si possono condividere i file Adobe Creative Cloud

Con un provvedimento di urgenza, il Garante per la protezione dei dati personali ha obbligato Aruba a implementare misure per la messa in sicurezza del proprio servizio di posta elettronica certificata. Gravi inadempienze da parte di Aruba. Le password tecniche di gestione di alcuni servizi erano riportate in chiaro nei log di tracciamento delle operazioni, aumentando considerevolmente la possibilità di accessi illeciti.