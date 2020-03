Pro-Ject Vertical è il giradischi che si installa a parete

Ritorna Pro-Ject Vertical, originale giradischi di Heinz Lichtenegger, deus-ex-machina dell’omonima azienda, di cui abbiamo già parlato alcuni anni fa. Come suggerisce il nome si tratta di un giradischi appunto verticale che rivoluziona dal punto di vista logistico il concetto che normalmente associamo a questa categoria di prodotto.

Pro-Ject Vertical può infatti stare in piedi o a parete, indifferentemente: in entrambi i casi sono forniti gli accessori a corredo, una staffa in tinta e 3 robusti piedini o 3 staffe di fissaggio in metallo. E’ disponibile con braccio sulla destra (versione R) o sinistra (L) per venire incontro alle esigenze sia dei destri che dei mancini, e di un clamp a vite necessario utilizzare per leggere il vinile.

Ma questo giradischi non è soltanto originale perché, come gli altri prodotti dall’azienda, offre anche prestazioni superiori a quelle di molti “plasticosi” prodotti della concorrenza. Il braccio, in alluminio lungo 8.6” è corredato di testina Ortofon OM 5E (stilo intercambiabile), ed è pre-tarato in fabbrica riguardo il peso di lettura, come anche per l’anti-skating.

Pro-Ject Vertical è dotato inoltre di uno speciale meccanismo per l’inseguimento del solco in posizione verticale e di piatto da 30 cm in metallo con trazione a cinghia (velocità 33 e 45 giri) e motore sincrono in alternata con puleggia metallica, entrambi ben isolati dallo chassis onde evitare disturbi.

Questo giradischi è disponibile anche in versione Bluetooth che, oltre ad aggiungere la funzione wireless, incorpora uno stadio phono per offrire uscite sia linea che phono e può essere pertanto collegato – oltre che senza fili – anche ad amplificatori sia dotati che non di stadio di preamplificazione per giradischi.

Caratteristiche tecniche:

Velocità: 33/45 giri

Trazione: a cinghia

Variazione di velocità: 33 0,8%, 45 0,7%

Wow&Flutter: 33 0,29%, 45 0,27%

Rapporto segnale/rumore: -65dB

Piatto: 300mm MDF con matte in feltro (peso 0,8 kg)

Cuscinetto: in acciaio inossidabile

Braccio: 8,6”

Lunghezza effettiva del braccio: 218,5mm

Massa effettiva del braccio: 8 gr.

Contrappeso: 3-5,5 gr

Forza di tracciamento: 0-25 mN (pretarato 18mN)

Uscita versione standard: RCA Phono

Uscite versione Bluetooth: RCA Phono, RCA Line, Bluetooth 3.0

Accessori inclusi: alimentatore, clamp, supporto da appoggio e da parete.

Consumo: 4,5W (5W massimo) stby <0,5W

Dimensioni appoggiato: 430x345x245mm

Dimensioni a muro: 430x310x130mm

Peso: 2,8 kg

Pro-Ject Vertical è disponibile in tre colori: nero, rosso e bianco, tutti laccati. La versione standard costa 349 euro mentre quella con Bluetooth viene venduta a 449 euro. E’ già in vendita in Italia con distribuzione Audiogamma.

