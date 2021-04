ll primo e originale Super Mario Bros sbanca asta per 660.000 dollari

Quando si tratta di cifre record nel mondo dei videogiochi, Super Mario non è certo secondo a nessuno. Ed allora, dopo la scoperta di una rara versione di Super Mario Bros 3, arriva il record della prima e originale cartuccia di Super Mario Bros per NES, battuta in America per l’incredibile cifra di 660.000 dollari.

Naturalmente, non pensiate di poterci fare la stessa somma, se avete a casa una cartuccia in cattivo stato. Quella dei record, infatti, è una versione pressoché nuova, tenuta in ottimo stato. L’asta ha avuto “solo” 13 partecipanti, tutti intenti a contendersi l’oggetto del desiderio. Di questa cifra, ben 550.000 dollari sono andati al proprietario del gioco, mentre il resto è stato trattenuto dalla casa d’aste. La copia era una delle prime versioni del gioco, di quelle che si potevano acquistare negli Stati Uniti. C’è da ricordare, infatti, che Super Mario Bros. alla fine del suo ciclo aveva ben 11 diverse varianti della scatola, secondo WATA Games.

Heritage Auctions, la società che ha supervisionato la vendita, ha dichiarato ad Ars Technica che quella in vendita risale alla fine del 1986. Secondo quanto riferito, è stato acquistato come regalo di Natale e rimasto chiuso in un cassetto della scrivania per la maggior parte di quattro decenni. “Non ci ho mai pensato”, ha detto alla casa d’aste il venditore, che ha chiesto di restare anonimo.

I 660.000 per questa copia di Super Mario Bros rappresentano una cifra davvero pazza, se si considera il risultato raggiunto dalla console Nintendo PlayStation, un prototipo unico nel suo genere che rappresenta un pezzo di storia del videogioco, venduto per 360.000 dollari lo scorso anno. Più di recente, qualcun’altro ha pagato 156.000 dollari per acquistare una copia pressoché nuova di Super Mario Bros.3.

Il consiglio, dunque, è quello di cercare nei vecchi cassetti. Chissà che qualche regalo di infanzia sia rimasto intonso per tutti questi anni.