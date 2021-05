Panasonic B100, gli auricolari wireless versatili e abbordabili

Panasonic si prepara a lanciare il nuovo modello di auricolari true wireless B100.

Auricolari True Wireless dal prezzo interessante che comprendono tutte le funzioni più richieste per l’uso quotidiano: un audio potente, supportato da una dose extra di bassi, una lunga autonomia di riproduzione (16 ore con custodia) e un design che garantisce un comfort universale.

Grazie ai comandi touch e vocali, è possibile gestire la riproduzione dei brani, telefonare o usare l’assistente vocale del proprio smartphone con la massima semplicità. Gli auricolari sono forniti in una pratica custodia che permette una rapida ricarica anche fuori casa grazie alla funzione Quick Charge.

Perfetti per ogni situazione, dal jogging, alle passeggiate in città, ai momenti di relax sul divano. Il collegamento Bluetooth ai dispositivi smart (Bluetooth 5.0 con SBC/AAC e raggio massimo di 10 metri), si avvia nello stesso istante in cui vengono rimossi dalla custodia, per una riproduzione audio sincronizzata in entrambe i padiglioni auricolari: una funzionalità utile non solo per le telefonate, ma anche per l’ascolto degli audiolibri.

Grazie alla funzione Dual Connect si possono usare anche singolarmente: mentre uno è in carica, si può ad esempio usare l’altro per ascoltare la telecronaca di un evento sportivo in diretta. Il costruttore dichiara che grazie alla tecnologia XBS Extra Bass System gli auricolari Panasonic B100 assicurano bassi profondi e potenti.

La forma ergonomica degli auricolari B100 è stata progettata per combaciare con l’anatomia dell’orecchio, per garantire un uso sicuro e confortevole. Con un peso di appena cinque grammi, gli auricolari in ear sono privi di appendici, quindi non esercitano pressioni sul canale uditivo nemmeno durante l’uso.

I sensori su entrambi gli auricolari rendono i comandi touch rapidi e semplici. Gli auricolari True Wireless di Panasonic permettono inoltre di interagire con l’assistente virtuale del dispositivo di riproduzione. Senza estrarre lo smartphone dalla tasca, è possibile telefonare, controllare le previsioni meteo e fare molto altro semplicemente con i comandi vocali.

Con una carica completa, gli auricolari hanno un’autonomia di riproduzione ininterrotta di quattro ore. La custodia compatta, perfetta da tenere nelle tasche dei pantaloni, assicura una riserva di energia per altre 12 ore di utilizzo. Si tratta del modello in ear True Wireless più economico mai realizzato da Panasonic: sono anche resistenti alla polvere e all’acqua secondo lo standard IPX4.

Gli auricolari Panasonic B100 saranno in vendita in versione bianca e nera nel mercato italiano a partire da giugno 2021 al prezzo consigliato di 99,99 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Panasonic sono disponibili qui.