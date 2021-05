Panasonic Lumix GH5M2 punta a videomaker e live streaming

In questi giorni Panasonic ha annunciato tre importanti novità: la fotocamera Lumix GH5M2 che strizza l’occhio ai videomaker e al live streaming, la top di gamma Lumix GH6 che abbina un nuovo sensore Micro Quattro Terzi a un nuovo processore di immagine (in arrivo a fine 2021), infine un importante aggiornamento firmware per le fotocamere Lumix GH5S (versione 2.0), G9 (versione 2.4) e G100 (versione 1.2) che ne ottimizza le funzioni e l’usabilità.

Panasonic Lumix GH5M2

Evoluzione del modello ad alte prestazioni GH5, questa fotocamera permette di registrare filmati in C4K1/4K 60p 4:2:0 a 10-bit e allo stesso tempo riprodurre video in 4K 4:2:2 a 10-bit via HDMI. Grazie alla funzione V-Log L preinstallata, è possibile convertire le tonalità di colore adattandole ai video registrati in V-Log dalle fotocamere S1H/S1 e in V-Log L dalle fotocamere GH5/GH5S. Il sensore MOS Digital Live da 20,3 megapixel con antiriflesso AR (Anti-Reflective) cattura dettagli nitidi riducendo l’effetto ghost e flare. Il processore di immagine, inoltre, è stato potenziato con la versione più recente del Venus Engine ad alta velocità e alte prestazioni.

La fotocamera Lumix GH5M2 è provvista dell’ultima tecnologia AF di Lumix, presente anche nel modello top di gamma BGH1 e nella serie S, per il rilevamento di soggetti specifici, sia esseri umani, che animali. Nel rilevamento delle persone, il sistema riconosce distintamente in tempo reale non solo l’occhio, ma anche il volto, il corpo e la testa. Lo stabilizzatore di immagine integrato nel corpo Body I.S. della fotocamera LUMIX GH5M2 oggi è ancora più avanzato e permette di ridurre la velocità otturatore a 6,5 stop.

La fotocamera presenta anche un touchscreen LCD orientabile da 3” (rapporto di visualizzazione 3:2) con 1.840.000 punti di risoluzione. Rispetto al modello presente sulla GH5, questo LCD offre una maggiore luminosità e una migliore riproduzione dei colori. Oltre a eseguire lo streaming live via cavo, può riprodurre filmati in diretta in modalità wireless attraverso l’app per smartphone LUMIX Sync. Con il futuro aggiornamento del firmware, con cui verrà aggiunta la funzionalità di streaming IP via cavo RTP/RTSP4, sarà inoltre possibile trasmettere immagini stabili di alta qualità con il sonoro.

E’ inoltre realizzata con un corpo composto da due pannelli, anteriore e posteriore, pressofusi in lega di magnesio, resistenti agli spruzzi, alla polvere e al gelo fino a -10 °C. Sul fronte della connettività, la Lumix GH5M2 è dotata delle tecnologie Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 5GHz (IEEE802.11ac)6 e 2.4GHz (IEEE802.11b/g/n).

Lumix GH5M2 sarà in vendita in Italia a partire dalla fine di fine giugno al prezzo di 1.699 euro solo corpo, oppure in kit con il 12-60mm di Leica a 2.299 euro o in kit con il 12-60 di Lumix a 1.899 euro. Fino al 31 luglio sarà inoltre attiva la promozione che consentirà di ricevere in regalo un obiettivo Panasonic H-H025 25mm F1.7 e una batteria Panasonic DMW-BLK22 del valore complessivo di 233,59 euro conservando la ricevuta d’acquisto della fotocamera per registrarla sul sito ufficiale.

Panasonic Lumix GH6

Abbinando il sensore ad alta velocità al processore di immagine Venus Engine, la nuova Lumix GH6 offre una capacità di registrazione di 4:2:2 a 10-bit DCI 4K/60p2 e garantisce una capacità di registrazione a 10-bit in 4K 120p High Frame Rate (HFR) e Variable Frame Rate (VFR) per video in slow/quick motion ad alta risoluzione. Questa fotocamera registra anche video a 10-bit 5.7K 60p, sfruttando il sensore di nuova concezione Micro Quattro Terzi. Grazie alle numerose modalità di registrazione e funzioni assistite di cui è dotata, si può usare in modalità ibrida foto/videocamera per vari impieghi: dalla realizzazione di filmati, ai video musicali fino a brevi clip per social media, a seconda delle esigenze.

Insieme alla fotocamera sarà disponibile un nuovo obiettivo intercambiabile, il LEICA DG 25-50mm F1.7, attualmente è in fase di sviluppo. Insieme al LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH, (H-X1025), già disponibile sul mercato e molto apprezzato dai videomaker, si potrà così coprire dai 10 mm ai 50 mm (equivalente a una fotocamera da 35 mm: 20-100 mm), con un’apertura massima del diaframma pari a f1.7 su tutta la lunghezza focale.

Sarà disponibile in tutti i mercati internazionali a partire dalla fine del 2021, ad un prezzo non ancora reso noto.

Aggiornamento firmware per Lumix GH5S, G9 e G100

I firmware versione 2.0 per DC-GH5S, versione 2.4 per DC-G9 e versione 1.2 per DC-G100 saranno disponibili dal 10 giugno sul sito ufficiale LUMIX Global Customer Support. Ecco cosa cambia.

Versione 2.0 per GH5S

Riconoscimento occhi/viso 2 volte più rapido e riconoscimento persone/animali 5 volte più rapido

Prestazioni di tracking e riconoscimento dell’AF ottimizzate con l’aggiunta del rilevamento della testa.

Possibilità di attivare/disattivare il riconoscimento di persone/animali quando la modalità AF è [1-Area].

Su Atomos Ninja V, è possibile registrare in formato Apple ProRes RAW.

Trasmissione di dati video RAW in [4K] / [Anamorfico (4:3) 3.7K] a 12 bit su HDMI.

Il sito dedicato all’assistenza clienti mette a disposizione una Look Up Table (LUT) espressamente progettata per i video RAW registrati su Ninja V, che consente di riprodurre il color grading delle curve V-Log/V-Gamut.

Aggiunta dell’indicatore di registrazione in corso [Red REC Frame Indicator].

Possibilità di riprodurre i video in verticale.

Possibilità di specificare o meno le informazioni sull’orientamento della fotocamera nel menu [Vertical Position Info (Video)] per evitare la rotazione accidentale delle immagini durante la riproduzione.

Upgrade della funzione [Video Guide Line] con più opzioni.

[Power Save Mode] selezionabile anche quando la fotocamera è alimentata con un adattatore in c.a. (DMW- AC10, venduto a parte).

Versione 2.4 per G9

Riconoscimento occhi/viso 2 volte più rapido e riconoscimento persone/animali 5 volte più rapido, anche se le dimensioni dei soggetti sono dimezzate3.

Prestazioni di tracking e riconoscimento dell’AF ottimizzate con l’aggiunta del rilevamento della testa.

Possibilità di attivare/disattivare il riconoscimento di persone/animali quando la modalità AF è [1-Area].

Aggiunta dell’indicatore di registrazione in corso [Red REC Frame Indicator].

Possibilità di riprodurre i video in verticale.

Possibilità di specificare o meno le informazioni sull’orientamento della fotocamera nel menu [Vertical Position Info (Video)] per evitare la rotazione accidentale delle immagini durante la riproduzione.

Aggiunta della funzione [Frame Maker]

[Power Save Mode] selezionabile anche quando la fotocamera è alimentata con un adattatore in c.a. (DMW- AC10, venduto a parte).

Riconoscimento della fotocamera collegata a un PC tramite porta USB.

Versione 1.2 per G100

Possibilità di specificare o meno le informazioni sull’orientamento della fotocamera nel menu [Vertical Position Info (Video)] per evitare la rotazione accidentale delle immagini durante la riproduzione.

Riconoscimento della fotocamera collegata a un PC tramite porta USB.

