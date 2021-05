Da Scotsman il primo monopattino elettrico stampato in 3D

Scotsman lancia il primo monopattino elettrico in fibra di carbonio stampato in 3D, altamente personalizzabile e realizzato su misura per adattarsi all’altezza, al peso, alla lunghezza degli arti e alla postura del suo proprietario.

Il monopattino di Scotsman vanta un telaio monoscocca realizzato attraverso un unico processo di stampa 3D con un materiale composito continuo in fibra di carbonio termoplastico. A differenza di altri monopattini di fascia alta, che vantano solo alcune parti in fibra di carbonio, questo monopattino gode dell’intero telaio, manubrio, stelo e pedana in fibra di carbonio. Questo anche grazie all’assenza di giunzioni o collanti, così da garantire una resistenza uniforme.

Scotsman afferma di aver utilizzato un processo rivoluzionario di stampa 3D che permette un livello di personalizzazione massima. E infatti, ciascun telaio è realizzato su misura per adattarsi all’altezza, al peso, alla lunghezza degli arti e alla postura del suo proprietario. E’ un monopattino su misura.

Questo il commento di Josh Morenstein, fondatore di Branch Creative, studio di design che ha progettato Scotsman:

Scotsman è stato progettato per migliorare l’esperienza degli utilizzatori di monopattini e rappresenta una sofisticata modalità alternativa di trasporto che soddisfa le esigenze sia dei pendolari urbani sia degli appassionati di prestazioni che puntano all’ultima novità in fatto di mobilità elettrica. Essere in grado di stampare in 3D in composito di fibra di carbonio ci ha permesso di sviluppare progetti che non sarebbero stati possibili con altri materiali o tecniche di produzione

Branch Creative non è nuovo nel mondo dei monopattini elettrici, avendo in passato ideato il Bird 2. Ad ogni modo, oltre al processo di stampa, il nuovo monopattino gode di altre caratteristiche di alto livello, a partire da motori fino a 2.000 watt, un sistema a doppio motore per una maggiore stabilità, un doppio sistema di frenata rigenerativa, sospensioni in composito brevettato, una struttura a doppia batteria per una guida prolungata, un sistema di rimozione rapida della batteria, che può anche agire come un caricabatterie USB-C per dispositivi elettronici.

Ancora, non manca di un’esperienza di guida connessa (sempre su GPS e mobile), con funzioni Trova Il Mio Monopattino e Sblocca, senza rinunciare a una videocamera integrata con la funzione Registra La Mia Guida. Il monopattino elettrico Scotsman è disponibile per il pre-ordine a 2.999 dollari, circa 2.460 euro, con le spedizioni che dovrebbero iniziare a dicembre 2021.