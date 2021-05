Apple Watch Series 3, ora bisogna annullare l’abbinamento prima dell’update

Prima di poter aggiornare gli Apple Watch Series 3 con le nuove versioni di watchOS ora è obbligatorio annullare l’abbinamento e inizializzare l’Apple Watch.

Gli utenti di Apple Watch Series 3 da tempo lamentavano l’impossibilità di portare a termine gli aggiornamenti per via del poco spazio di storage libero a disposizione (8GB, contro i 16GB di Apple Watch Series 4 o i 32GB di Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE).

Con le precedenti versioni di iOS, Apple invitava gli utenti a cancellare qualcosa dal dispositivo prima di installare gli aggiornamenti; da iOS 14.6 Apple mostra un diverso messaggio invitando gli utenti a ripristinare lo smartwatch prima di effettuare l’aggiornamento di watchOS su Apple Watch series 3.

È quanto fa notare il sito 9to5Mac evidenziano il tweet in portoghese di un utente che evidenzia la necessità di annullare l’abbinamento e inizializzare Apple Watch prima di poter effettuare l’update sugli Apple Watch meno recenti.

@MacMagazine o iPhone no 14.6 só desistiu de instalar o watchOS 7.5 no Apple Watch series 3 direto haha já fala direto pra desinstalar #aloadt @filipeesposito antes falava que não tinha espaço pic.twitter.com/Urp0OHrzky — Nicolas Lehmann (@NLehmann) May 27, 2021

Presentato nel 2017, l’Apple Watch Series 3 è ancora venduto da Apple e sono stati messi a disposizione svariati aggiornamenti. Il messaggio in questione lascia supporre che, per via del poco spazio di storage a disposizione (8GB) in futuro non saranno disponibili altri aggiornamenti o l’update a watchOS 8 e seguenti.