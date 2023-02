PETKIT Freshelement, il distributore smart di crocchette per cani e gatti

Chi lavora fuori casa tutto il giorno o non vuole più rinunciare a un weekend lontano da casa può affidarsi al PETKIT Freshelement ed esser certo che al gatto (o il cane) non mancherà il cibo.

Per dirlo in una frase, si tratta di un distributore di crocchette automatico che si programma e controlla da smartphone e tablet. Un elettrodomestico che quindi automatizza un’operazione quotidiana e che in alcuni casi, come quelli citati in apertura, può davvero diventare risolutivo.

Com’è fatto

Il modello Mini Pro di cui vi parliamo ha un serbatoio con capacità di 2,8 litri e, una volta collegato alla rete WiFi (attenzione: solo 2.4 GHz) può distribuire porzioni da 5 a 50 grammi che vanno programmate dall’app PETKIT (disponibile per iPhone, iPad con almeno iOS 9.0 e per dispositivi Android 4.1 e successivi).

Gli sportelli di ricarica ed erogazione del cibo hanno la chisura ermetica e, grazie al gel essiccante da inserire nell’apposito vano, il cibo rimane asciutto e fresco per più giorni. C’è poi un sensore di peso che avvisa l’utente quando il cibo presente nel serbatoio sta per finire e attiva l’allarme quando è completamente vuoto.

La ciotola invece è costruita in acciaio inox e si aggancia magneticamente al distributore, in modo da poter essere rimossa con facilità quando si intende lavarla e al contempo resta in posizione anche qualora dovesse venire urtata. È buonissimo dal punto di vista della manutenzione in quanto tutte le parti, serbatoio compreso, si possono comunque smontare e rimontare facilmente.

Come funziona

Per usarlo, l’utente deve semplicemente impostare un piano pasti configurando gli orari e il numero di porzioni da erogare durante l’arco della giornata, e riceverà una notifica sul cellulare ogni volta che l’erogazione sarà portata a buon fine. Eventualmente al bisogno si possono anche erogare porzioni extra direttamente dall’app.

È compatibile con crocchetta e cibo secco di qualsiasi formato purché abbia un diametro inferiore ai 12 millimetri: è infatti presente un sistema auto-adattante che tramite una barra oscillante, una scheda di controllo e una guaina in silicone, aiuta a prevenire eventuali inceppamenti di cibo all’interno del dispenser.

Per finire questo distributore (che misura 32 x 31 x 17 centimetri e pesa 2,2 chilogrammi) è a prova di blackout elettrico o di rete perché mantiene in memoria il piano pasti e, grazie ad una batteria di backup, è in grado di continuare a funzionare anche quando non c’è corrente o il router si inceppa.

Dove comprare

PETKIT Freshelement Mini Pro costa 119 € e si può comprare anche su Amazon dove, nel momento in cui scriviamo, c’è uno sconto del 15% e quindi costa 100,99 €.

Per quanto riguarda il gel essiccante, si può usare quello che più si preferisce. Quello venduto dalla stessa azienda (in confezione da 5 al prezzo di 10 €) è uno di tipo granulare in silicone ad alta resistenza e di lunga durata: è altamente igroscopico, quindi assorbe bene l’umidità nell’aria, ed è composto da materiale inodore, anticorrosione e rispettoso dell’ambiente.

