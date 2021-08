Philips lancia la sua prima serie di cuffie gaming

Arriva la prima serie di cuffie gaming Philips con due diversi modelli: Philips TAGH301BL e Philips TAGH401BL entrambi con design over-ear, archetto regolabile e cuscinetti per assicurare massima vestibilità e comfort anche durante sessioni di utilizzo prolungate.

La prima delle due cuffie, il modello TAGH301BL mette a disposizione un auricolare cablato essenziale, caratterizzato da una costruzione unica dell’archetto che fornisce una vestibilità personalizzata. Oltre alla regolazione dell’altezza, propone morbidi cuscinetti interni e padiglioni in PU pensati per garantire una sensazione di freschezza. Pesano 211 grammi, dunque molto leggere.

Le cuffie sono dotate di un cavo di 1,8 metri con un connettore universale da 3,5 mm. Il telecomando multifunzione permette di controllare tutto facilmente, incluso l’interruttore muto; la presenza del microfono rende queste cuffie indicate sia per le esigenze dei giocatori che dei professionisti. Al loro interno un driver dell’altoparlante al neodimio da 40 mm per un suono chiaro e bassi potenti.

Il secondo modello, Philips TAGH401BL, integrano la tecnologia audio professionale Dirac HD/3D, che fornisce un notevole aggiornamento della qualità del suono con un accurato posizionamento spaziale per un’esperienza audio naturale e trasparente.

Con un peso di soli 250 grammi, sono dotate di un archetto regolabile per garantire una vestibilità confortevole, anche grazie ai morbidi cuscinetti e ai padiglioni in memory foam PU. Il design è dotato di Light FX con luce bianca a intermittenza su ogni lato e permette anche molteplici piegature compatte. Offrono un cavo di 2,5 metri che termina con una spina USB 2.0. Attraverso il controllo in linea si può facilmente regolare il suono surround scegliendo tra Stereo, 3D e HD.

Prezzi e disponibilità

Le cuffie Philips TAGH301BL e Philips TAGH401BL dedicate al gaming saranno disponibili da agosto 2021 al prezzo consigliato al pubblico, rispettivamente, di 37,90 e 59,90 euro. Lo store di Philips su Amazon è raggiungibile direttamente a questo indirizzo.