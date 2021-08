Apple offre tre nuove schede grafiche AMD per Mac Pro

Apple aggiorna l’hardware di Mac Pro con processore Intel, proponendo tre nuove schede grafiche professionali AMD Radeon Pro che gli utenti possono scegliere in fase di acquisto e configurazione della macchina su Apple Store online.

Le tre opzioni per le schede grafiche AMD Radeon Pro per Mac Pro (introdotto nel 2019) sono disponibili sia per la versione torre che rack della workstation professionale di Cupertino e includono i modelli:

Radeon Pro W6800X con 32GB di memoria GDDR6 al prezzo di 2.760 euro

Radeon Pro W6800X Duo con 64GB di memoria GDDR6 al prezzo di 5.290 euro

Radeon Pro W6900X con 32GB di memoria GDDR6 al prezzo di 6.440 euro

I prezzi indicati sono in aggiunta alla configurazione di base. Nel momento in cui scriviamo le tre nuove schede video AMD Radeon Pro per Mac Pro sono disponibili solo per la fase di configurazione di una nuova macchina, ma presto Apple le renderà disponibili anche come acquisti separati su Apple Store online per permettere agli utenti che possiedono già Mac Pro di poter aggiornare la propria macchina.

Come visibile da questa pagina di Apple Store online, si parte da 2.760 euro per una scheda Radeon Pro W6800X con 32GB di memoria GDDR6, per arrivare fino a ben 13.340 euro per due Radeon Pro W6900X.

Qui di seguito riportiamo la descrizione pubblicata da Apple per ognuna delle nuove schede video:

AMD Radeon Pro W6800X: 60 unità di elaborazione, 3840 stream processor, 32GB di memoria GDDR6 con 512 GBps di banda di memoria. Fino a 16,0 teraflops a precisione singola o 32,0 teraflops a mezza precisione. La connessione Infinity Fabric Link permette di creare un collegamento fra due GPU W6800X con velocità fino a 84 GBps in entrambe le direzioni

Quattro porte Thunderbolt 3 e una porta HDMI 2.0 su scheda, Due connessioni DisplayPort instradate verso il sistema per supportare le porte Thunderbolt 3 interne. Supporta fino a sei monitor 4K, tre monitor 5K o tre Pro Display XDR. Il modulo MPX a tutta altezza occupa un intero alloggiamento MPX e utilizza un maggiore quantitativo di corrente e ampiezza di banda PCIe

AMD Radeon Pro W6900X: 80 unità di elaborazione, 5120 stream processor, 32GB di memoria GDDR6 con 512 GBps di banda di memoria. Fino a 22,2 teraflops a precisione singola o 44,4 teraflops a mezza precisione. La connessione Infinity Fabric Link permette di creare un collegamento fra le due GPU W6900X con velocità fino a 84 GBps in entrambe le direzioni

Quattro porte Thunderbolt 3 e una porta HDMI 2.0 su scheda, Due connessioni DisplayPort instradate verso il sistema per supportare le porte Thunderbolt 3 interne. Supporta fino a sei monitor 4K, tre monitor 5K o tre Pro Display XDR. Il modulo MPX a tutta altezza occupa un intero alloggiamento MPX e utilizza un maggiore quantitativo di corrente e ampiezza di banda PCIe.

AMD Radeon Pro W6800X Duo: Due GPU W6800X, ognuna con 60 unità di elaborazione e 3840 stream processor, 64GB di memoria GDDR6 (32GB per GPU) con 512 GBps di banda di memoria per ciascuna GPU. Fino a 30,2 teraflops a precisione singola o 60,4 teraflops a mezza precisione. La connessione Infinity Fabric Link su scheda crea un collegamento fra le due GPU W6800X con velocità fino a 84 GBps in entrambe le direzioni; la tecnologia Infinity Fabric Link esterna permette ai due moduli W6800X Duo di collegare quattro GPU W6800X

Quattro porte Thunderbolt 3 e una porta HDMI 2.0 su scheda, Quattro connessioni DisplayPort instradate verso il sistema per supportare le porte Thunderbolt 3 interne. Supporta fino a otto monitor 4K, quattro monitor 5K o sei Pro Display XDR. Il modulo MPX a tutta altezza occupa un intero alloggiamento MPX e utilizza un maggiore quantitativo di corrente e ampiezza di banda PCIe.

Nelle scorse ore Apple ha reso disponibili per la prima volta come acquisto separato le nuove tastiere Magic Keyboard con Touch ID introdotte con iMac M1 24 pollici.