Copilot Pro, Microsoft lancia l’assistente AI con un mese gratis

Microsoft sta portando il suo abbonamento mensile Copilot Pro in diversi altri mercati, dopo aver lanciato il suo chatbot – assistente basato su intelligenza artificiale AI per consumatori e aziende a gennaio scorso.

L’espansione vede Copilot Pro disponibile in un totale di 222 paesi adesso, Italia inclusa, e Microsoft sta lanciando una prova gratuita di un mese per attirare i consumatori e convincerli sottoscrivere quella che considera la sua visione AI del futuro.

Copilot Pro, ricordiamo, include l’accesso prioritario agli ultimi modelli OpenAI, la possibilità di costruire il proprio Copilot GPT e l’accesso a Copilot all’interno delle app Office per chi è già un abbonato a Microsoft 365 Personal o Home.

Adesso, Microsoft sta anche sbloccando Copilot Pro all’interno delle app web di Office, quindi non sarà necessario un abbonamento separato a Microsoft 365 per utilizzare il chatbot all’interno di Word, Outlook e altre app web gratuite. Peraltro, questa integrazione di Copilot Pro sarà presto disponibile anche nelle app mobili.

Copilot Pro gratis per un mese

Se si vuole provare Copilot Pro gratis si potrà installare l’app su iOS o Android, così da ottenere 30 giorni di prova. Microsoft sta cercando di convincere i consumatori a utilizzare l’app mobile Copilot dal momento del suo lancio avvenuto alla fine del 2023, in USA con tanto di spot durante il Super Bowl che si è concentrato esclusivamente sulla versione mobile dell’assistente.

Microsoft si sta ora preparando a mostrare ulteriori miglioramenti a Copilot nei prossimi mesi, compresi alcuni cambiamenti di Windows 11 che probabilmente verranno dettagliati alla conferenza per sviluppatori Build dell’azienda attesa per maggio prossimo.

Copilot sarà disponibile su OneDrive per il web, o da Teams, oltre che nell’app OneDrive e SharePoint. Sarà disponibile per i clienti business e scolastici con una licenza Copilot per Microsoft 365 a partire da fine aprile.

