I piani di successione di Tim Cook sono molto dettagliati

Anche se ha già annunciato che entro il 2031 non sarà più il CEO di Apple, Tim Cook sembra avere tutte le intenzioni di posticipare il più possibile la sua fuoriuscita da Cupertino o per lo meno, l’addio alla poltrona di amministratore delegato, in ogni caso Apple ha piani di successione dettagliati.

In una intervista il CEO di Apple, Tim Cook, afferma di essere determinato a scegliere il suo successore all’interno dell’azienda e sta già lavorando per fornire al consiglio diverse opzioni.

Tim Cook ha dichiarato nel 2021 che probabilmente lascerà Apple entro i prossimi dieci anni ed è stato riferito che l’azienda ha naturalmente dei piani di successione. Ogni società dovrebbe averne almeno uno, ma Apple è stata notoriamente criticata per l’estrema segretezza riguardo alla ricerca di un successore di Steve Jobs. Il copione sembra ripetersi in modo identico visto che ora l’azienda non parla ancora pubblicamente del sostituto di Tim Cook.

Nell’intervista concessa al podcast della BBC “Dua Lipa: At Your Service”, Tim Cook ha rivelato che ci sono diversi piani di successione in fase di elaborazione e che diverse persone in Apple potrebbero diventare il prossimo amministratore delegato:

Ora siamo un’azienda che crede nella pianificazione della successione e quindi abbiamo piani di successione molto dettagliati. Perché qualcosa di imprevedibile può sempre accadere. Potrei scendere dal marciapiede sbagliato domani. Speriamo che ciò non accada

L’intervistatrice Dua Lipa ha pressato Tim Cook nel tentativo di fargli svelare chi fosse la persona in linea di successione, ma naturalmente non ci sono state risposte certe sull’argomento. Tuttavia, lo stesso Cook ha rivelato che c’è più di una possibilità:

Non posso dire un nome, ma direi che il mio compito è preparare diverse persone affinché abbiano la capacità di avere successo Voglio davvero che la persona venga dall’interno di Apple, ed è quindi il mio ruolo assicurarmi che ci siano diverse persone tra cui scegliere per il consiglio

Cook non ha voluto approfondire il suo commento riguardo all’uscita entro dieci anni, anche se Dua Lipa lo ha incalzato sulla possibilità che sia ancora in Apple nel 2050 per vedere l’impatto del lavoro ambientale dell’azienda.

Il 2050 potrebbe essere un po’ un’ipotesi azzardata. Non so quanto tempo rimarrò lì

Come più volte dichiarato anche in passato, Cook ha ammesso di amare il suo lavoro in Apple dove è arrivato ormai 25 anni fa nel ruolo di responsabile delle operazioni. “Amo stare lì e non riesco ad immaginare la mia vita senza di questo”, ha continuato. “Quindi starò lì per un po'”.

Tutti gli articoli che parlano di Tim Cook sono disponibili da questa pagina, invece tutto sul mondo della tecnologia verde in questa sezione di macitynet.