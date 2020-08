Pioneer DJ presenta le nuove cuffie HDJ-CUE1 con accessori intercambiabili a partire da 69 euro

Pioneer DJ presenta le cuffie HDJ-CUE1, disponibili in quattro diversi modelli, tutti con caratteristiche importanti ad un prezzo aggressivo. Le cuffie HDJ-CUE1 sono studiate per quanti si affacciano per la prima volta DJing. I modelli offerti propongono un look & feel importante, senza rinunciare ad un suono ricco, design ripiegabile e finiture di qualità.

Dotate degli stessi driver presenti nel modello di cuffie professionale HDJ-X5, i modelli HDJ-CUE1 sono ottimizzati per riprodurre al meglio le frequenze del basso e della cassa, dunque adatti per mixare. Pioneer punta molto sulla qualità sonora, essenziale per poter sentire tutti i dettagli della musica, e decidere se una traccia è degna di suonare al vostro prossimo party.

Appositamente ottimizzate per riprodurre al meglio le frequenze di basso e cassa, tutti i modelli HDJ-CUE1 sono dotate di driver dinamici, per percepire i bassi più profondi, e ascoltare in totale chiarezza le gamme medie e acute. Confortevoli da indossare, propongono un meccanismo imperniato che permette di ruotare i padiglioni fino a 90°, così da poter ascoltare con un orecchio mentre l’altro auricolare si appoggia sul retro o sul lato della testa, o tenendo le cuffia sul collo. Il corto cavo a spirale è leggero e sempre in ordine, ma si allunga consentendo i vostri movimenti mentre suonate. Il modello HDJ-CUE1 offre una finitura argento scuro, con la versione Bluetooth offerta in tre colori differenti con finitura opaca: nera, bianca o rossa.

Qualsiasi modello si scelga, sarà possibile personalizzarne il look sostituendo il cavo e i cuscinetti dei padiglioni con uno dei cinque colori presenti nel kit accessori HC-CP08 disponibile separatamente.

Se volete optare per una cuffia con tecnologia wireless Bluetooth sarà necessario scegliere la versione HDJ-CUE1BT, per una maggiore libertà. Abbinandole al proprio smartphone sarà anche possibile regolare il volume e rispondere alle chiamate, col semplice tocco di un pulsante sul padiglione.

Prezzo e disponibilità

Le cuffie per DJ HDJ-CUE1 e le confezioni di accessori HC-CP08 sono disponibili ora al prezzo di vendita di 69 euro per il modello HDJ-CUE1 con finitura argento scuro, e di 99 euro per la variante HDJ-CUE1BT-K (nero opaco) e HDJ-CUE1BT-W (bianco opaco).

