Pixel 8 non sta al passo con l’AI Google Gemini

La posizione di Google sull’importanza dell’intelligenza artificiale AI nei telefoni, soprattutto nel suo smartphone di punta Pixel 8, sembra non essere più così chiara: a distanza di cinque mesi dal lancio del Pixel 8, presentati come smartphone AI, l’azienda ha ammesso che i suoi ultimi modelli AI Google Gemini non possono funzionare su questo dispositivo.

Secondo quanto riportato in un video di riassunto del Mobile World Congress, Google ha dichiarato che il suo modello AI più recente, Gemini versione Nano proprio per dispositivi mobile, non sarà disponibile sul Pixel 8 a causa di alcune non meglio precisate limitazioni hardware.

Questa dichiarazione è stata accolta con incredulità, considerando che il Pixel 8 Pro (qui la nostra recensione), dotato dello stesso SoC Tensor di Google, supporta il modello Gemini in questione. Durante il lancio del Pixel 8, Google aveva enfatizzato l’importanza dell’AI, affermando che il suo smartphone di punta sarebbe stato in grado di offrire esperienze incredibilmente utili grazie all’Intelligenza Artificiale integrata nel chip proprietario Tensor. Tuttavia, le recenti dichiarazioni della società contraddicono queste promesse.

La mancanza di chiarezza nella comunicazione di Google al momento del lancio dei due modelli, Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ha portato a una confusione tra i consumatori riguardo alle effettive differenze tra i due dispositivi.

Mentre Pixel 8 Pro è stato menzionato maggiormente durante la presentazione, un po’ come fa Apple con i modelli Pro,, non è fornita una spiegazione chiara sulle capacità di elaborazione dell’AI dei due terminali. A questo punto sembra chiaro che, nonostante le somiglianze e lo stesso processore, i due terminali non abbiano capacità identiche in campo AI.

Questa mancanza di trasparenza è stata ulteriormente evidenziata dalla scoperta che Pixel 8 non supporta il modello AI Gemini, nonostante Pixel 8 Pro lo supporti. La discrepanza solleva interrogativi sulle reali capacità di elaborazione AI di Pixel 8 e sulle promesse fatte da Google durante il lancio.

Inoltre, la possibilità che Google debba ora ridurre le funzionalità del Pixel 8 a causa di “limitazioni hardware” rappresenta una delusione per coloro che hanno investito nel dispositivo, considerando che Google aveva promesso sette anni di aggiornamenti del sistema operativo per i nuovi Pixel.

