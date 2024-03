Come eliminare le foto doppie di WhatsApp su iPhone

Nelle ultime ore i forum di supporto online hanno visto aumentare esponenzialmente il numero di segnalazioni dello stesso problema: Whatsapp salva le foto due volte. Questo significa che, ogni volta che qualcuno invia una immagine in una chat, sul telefono lo stesso file viene archiviato in duplice copia, andando così a riempire la memoria disponibile nella metà del tempo.

Un problema particolarmente sentito sui dispositivi con pochi GB a disposizione, che nel giro di poche ore si sono visti occupare tutta la memoria del telefono. Per fortuna il bug – perché di questo si tratta – è circoscritto ad una determinata cerchia di utenti: in questo articolo vi spieghiamo cosa sta succedendo, a chi capita e, se siete tra questi, come risolvere.

Su quali telefoni Whatsapp duplica le foto

Innanzitutto escludiamo la prima grossa fetta di utenti: il bug si verifica soltanto su iPhone. Se avete un telefono Android, almeno per il momento siete salvi.

Ma anche se avete un iPhone, non è detto che Whatsapp vi stia duplicando le foto. Inoltre, mentre in un primo momento si riteneva che potesse essere colpa di iOS 17.4, a quanto pare si verifica anche su versioni precedenti del sistema operativo.

Il minimo comun denominatore sembra invece essere un altro: secondo le segnalazioni più recenti infatti il problema si verificherebbe sui soli modelli in cui è stata installata l’ultima versione di Whatsapp (la numero Versione 24.4.79).

Il problema quindi sarà risolto dagli sviluppatori dell’app: nel frattempo, ecco cosa fare.

Scoprire la versione di Whatsapp in uso

Perciò se usate Whatsapp su iPhone, la prima cosa da fare è verificare se è stata installata l’ultima versione dell’app. Ci sono diversi modi per farlo, noi ve ne indichiamo uno dei più semplici:

Aprite l’app App Store

Cliccate su Ricerca (il pulsante sulla barra in basso, a destra)

(il pulsante sulla barra in basso, a destra) digitate Whatsapp e cliccate sul pulsante blu cerca

e cliccate sul pulsante blu selezionate l’app Whatsapp Se sul pulsante di installazione è scritto Aggiorna , vuol dire che non avete l’ultima versione: per ora siete salvi, continuate a leggere l’articolo Se invece trovate scritto Apri , avete l’ultima versione dell’app. Non potete (ancora) impedire che la duplicazione avvenga, ma c’è comunque un modo per tamponare: trovate le istruzioni più avanti



Versione Whatsapp più vecchia, come stare tranquilli

Se avete una versione più vecchia, per ora siete salvi, ma potrebbe essere una buona cosa disabilitare gli aggiornamenti automatici delle app, evitando così che Whatsapp si aggiorni a vostra insaputa (almeno fin quando il bug non viene risolto). Per farlo:

Aprite l’app Impostazioni

Selezionate la scheda App Store

Spegnete l’interruttore alla voce Aggiornamenti app

Versione Whatsapp col bug, come tamponare

Se avete proprio questa versione di Whatsapp, potete comunque evitare di intasare la memoria del vostro iPhone disabilitando il download automatico delle foto: in questo modo l’app vi duplicherà solo le foto che deciderete di scaricare manualmente. Quindi:

Aprite l’app Whatsapp

Accedete alle Impostazioni (i tre puntini in alto a destra)

(i tre puntini in alto a destra) Cliccate su Archiviazione e media

Cliccate su Download automatico media

Spegnete l’interruttore Foto

AGGIORNAMENTO: problema risolto?

Pochi minuti fa Whatsapp ha rilasciato la versione 24.5.75 che, come si legge nel changelog, pare risolva proprio questo bug:

Corretto un bug relativo al copia e incolla delle immagini.

Tuttavia gli sviluppatori spiegano anche che «Queste funzioni saranno introdotte nelle prossime settimane», perciò non è detto che aggiornando subito il problema venga risolto. Il nostro consiglio rimane quindi lo stesso: se avete una vecchia versione di Whatsapp, continuate a tenerla ancora per un po’.