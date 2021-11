PlayStation 5, Sony riduce le previsioni di produzione

Altro che migliorare, la situazione starebbe addirittura peggiorando: secondo le ultime indiscrezioni apparse in rete, Sony continua a lottare per produrre PlayStation 5, con aspettative peggiori di prima: il colosso avrebbe abbassato internamente le sue previsioni di produzione per l’anno finanziario in corso.

A riportarlo è Bloomberg, secondo cui, nonostante la società si aspettava di assemblare 16 milioni di unità tra aprile 2021 e marzo 2022, adesso la cifra è fissata a circa 15 milioni. Sony aveva previsto pubblicamente che avrebbe venduto 14,8 milioni di console PS5 durante quest’anno finanziario, quindi anche se non si tratta di una grande revisione al ribasso, mostra quanto sia probabile che l’offerta venga ridotta nel prossimo futuro.

Il precedene totale di 16 milioni di unità avrebbe consentito a Sony di raggiungere tale obiettivo assicurandosi allo stesso tempo scorte aggiuntive per l’anno successivo.

Ovviamente, le difficoltà sono dovute alla carenza globale di chip, che si è generata a seguito della pandemia. Si ritiene, anche, che Sony stia incontrando problemi legati alla logistica e all fornitura delle componenti. Il rapporto di Bloomberg afferma che le spedizioni di componenti non arrivano sempre in tempo.

Sony ha previsto 22,6 milioni di vendite di PlayStation 5 per l’anno finanziario a partire da aprile 2022, ma secondo quanto riferito dai suoi partner di produzione, sarà difficile raggiungere tale obiettivo. In altre parole, non aspettatevi che diventi più facile acquistare una PS5 in tempi brevi, quindi sarà ancora molto difficile trovarla in tempo per l’albero a Natale.

Allo stesso modo, all’inizio di questo mese, anche Nintendo ha ridotto le sue previsioni di vendita di Switch di 1,5 milioni unità per l’anno finanziario, a causa della carenza delle componenti. Lo stesso dicasi per il PC console portatile Steam Deck di Valve, che è stato appena ritardato di due mesi per motivi simili, e la cui uscita è ora prevista per fine febbraio 2022.