Spotify lancia le classifiche locali per 200 città, Italia inclusa

Da oggi sono disponibili su Spotify le nuove chart locali, con cui gli utenti e gli artisti possono conoscere le canzoni più ascoltate in oltre 200 città del mondo: in Italia, sono disponibili le classifiche di Milano, Napoli, Torino e Roma e ogni venerdì, le classifiche locali verranno aggiornate in base agli ascolti della settimana nelle diverse città.

Sulla piattaforma di musica in streaming sono disponibili anche le classifiche Local Pulse che mettono a confronto la popolarità di ogni brano tra gli ascoltatori di ogni città con quella nel mondo: in questo modo gli utenti possono scoprire quanto le tendenze di ascolto nella loro città si differenziano rispetto a quelle globali.

Spotify ha reso disponibili altre nuove classifiche:

La classifica dei generi musicali: ogni settimana, in questa classifica verranno selezionate le 200 migliori canzoni tra 17 generi, classificando i brani in base al contesto in cui sono inseriti nelle playlist degli utenti e ai feedback editoriali

Classifica degli artisti: ogni venerdì verranno aggiornate le prime 200 posizioni degli artisti a livello globale e nei 65 mercati principali, dando agli ascoltatori la possibilità di seguire l’andamento in classifica dei loro cantanti preferiti

Chart Data & Songwriter Credits: insieme alle nuove classifiche arrivano nuovi dati; ora gli artisti possono vedere le date di entrata in classifica, le posizioni di picco e il loro andamento nel tempo. Inoltre, per riconoscenza agli autori e ai produttori che sono parte integrante della musica che tutti amiamo, sono disponibili i crediti per ogni canzone che sono visibili cliccando su “more”

Promo Cards: oltre a permettere agli utenti di ottenere sempre più informazioni, l’esperienza di Spotify Charts vuole celebrare i successi degli artisti, quindi sono state create nuove Card promozionali condivisibili sui social media per celebrare la nuova posizione in classifica, disponibili sia per gli artisti che per gli utenti

Alla fine di ottobre Spotify ha superato Apple nei podcast negli Stati Uniti. Secondo alcune anticipazioni emerse in ottobre Spotify sta collaborando con IKEA per uno speaker lampada: ne abbiamo parlato in questo articolo.