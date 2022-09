Come scegliere i router eero di Amazon, con Wi-Fi 6 e sistemi mesh

eero è il nome di una startup fondata a San Francisco nel 2014 da Amos Schallich, Nate Hardison e Nick Weaver; è stata acquisita a inizio 2019 da Amazon e da subìto si era fatta notare per i ruter mesh dal design, dalle funzionalità interessanti che l’azienda di commercio elettronico ha spinto ancora più avanti, offrendo aggiornamenti costanti e continui, inclusi update che tengono conto di sicurezza e domotica.

Sul sito di Amazon è possibile trovare diversi router eero; molti di questi nel momento in cui scriviamo sono in offerta (le trovate a fondo pagina) e la scelta è ormai vasta: come ci si orienta tra sigle e prestazioni? Vi guidiamo attraverso la tecnologia usata, le differenze e le funzionalità specifiche.

eero usa la tecnologia TrueMesh per instradare il traffico in modo “intelligente” e ridurre le interruzioni della connessione, permettendo di giocare, fare videochiamate e riprodurre in streaming contenuti in 4K (ove disponibile) con sicurezza.

TrueMesh mantiene le connessioni tra i dispositivi, ottimizza il routing dei dati e indirizza in modo intelligente il traffico per evitare congestioni, buffering e interruzioni di segnale. Un media una volta al mese, il software del router/extender installa automaticamente gli aggiornamenti con nuove funzionalità, garantendo così un continuo miglioramento del sistema.

La variante router costa 83,00 euro; Amazon vende poi la variante router + 1 extender (fino a 280m2) a 139,00 euro, router + 2 extender (fino a 460 m2) con hub smart Zigbee integrato a 181,0 euro e il set da 2 pezzi (fino a 280 m2) a 153,00 euro.

L’extender Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 parte da 69,00 euro ed è in grado di coprire fino a 140 m2, estendendo la rete esistente. La configurazione è rapida e semplificata da un’app che guida l’utente all’aggiunta dell’extender ed è retrocompatibile con le generazioni Wi-Fi precedenti.

Differenze tra eero ed eero Pro

Istallare anche un solo dispositivo eero consente di migliorare l’esperienza Wi-Fi. Ovviamente ogni casa è diversa ed è importante poter personalizzare la propria soluzione Wi-Fi in modo che sia compatibile con le dimensioni, la forma e i materiali unici della casa, oltre che con i dispositivi usati da noi e dalla nostra famiglia: motivo per il quale i dispositivi in questuine funzionano simultaneamente. Il design elegante e compatto dei dispositivi, si abbina a ogni tipo di arredamento, elemento che non guasta e coinsente di posizionare i dispisitivi in qualsiasi stanza. Gli eero sono disponibili in due versioni:

eero – dispositivi con il prezzo più accessibile e che offrono una connessione Wi-Fi semplice e affidabile, ideale per la visione di contenuti in streaming, il gaming e il lavoro da casa.

eero Pro – la variante più potente, con frequenze radio tri-band, e in grado di garanrtire la migliore connessione possibile in ogni stanza della casa, anche in giardino.

Come si installano

Indipendentemente da dispositivo sceti, per l’installazione del Wi-Fi eero bastano pochi minuti. Dopo l’installazione, è possibile usare l’app eero per gestire la rete, mettere in pausa la connessione Internet, condividere la rete con amici e ospiti e molto altro, sia da a casa, sia quando siamo fuori. È possiible attiva unzionalità per mettere in pausa il Wi-Fi per alcuni profili specifici quando è scaduto il tempo da passare davanti a uno schermo o se vogliamo che la famiglia si riunisca per cenare oppure per trovare i dispositivi connessi, come i telefoni, usando anche la voce.

Funzionalità di sicurezza

eero verifica costantemente la presenza di minacce alla sicurezza e invia automaticamente aggiornamenti per proteggere la rete, i dispositivi e la casa. Se mai dovesse essere rilevato un elemento di vulnerabilità, il sistema operativo di questi dispositivi è in grado di aggiornare automaticamente i vari i sistemi online. Sul versante sicurezza sono previste funzioni quali la Crittografia dei dati (le connessioni tra i dispositivi eero, il cloud e l’app sono crittografate), Crittografia WPA-2 (per la connessione dei dispositivi alla rete), Protezione del profilo (l’accesso all’app si effettua grazie a un codice monouso, inviato tramite messaggio di testo)

I prodotti in questione sono da tempo disponibili anche in Italia (qui la recensione del sistema Wi-Fi mesh con tre nodi per abitazioni o uffici fino a 460 mq) e anche nel nostro Paese da tempo p offerto il pacchetto di funzioni extra denominato eero Secure, funzionalità avanzate specifiche per la sicurezza in precedenza disponibili solo negli Stati Uniti d’America e in Canada.

Nel momento in cui scriviamo il kit con i tre nodi costa 209 euro; i nodi sono acquistabili anche singolarmente a 79 euro, configurabili come unica rete interconnessa o come reti distinte, ovviamente perdendo in questo caso il vantaggio del sistema mesh.

