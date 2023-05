POCO F5, fotogalleria dell’unboxing e primo contatto

Appena presentato POCO F5 è il terminale che vuole riscrivere la fascia media grazie all’introduzione del processore Snapdragon 7+ Gen 2. Vi daremo dettagli in una recensione più approfondita, ma preannunciamo che la CPU è davvero un game changer per questa fetta del settore.

Nel frattempo ecco come si presenta il dispositivo appena fuori dalla scatola, come mostrato nella fotogalleria dell’unboxing. Ad accogliere l’utente la classica confezione, ormai riconoscibilissima di POCO, totalmente in nero, con le scritte in giallo.

Anche se il packaging è di dimensioni contenute, in realtà al suo interno non mancano le sorprese. Il primo box giallo con cui l’utente viene a contatto nasconde al suo interno, oltre alla manualistica di rito, anche una piacevole sorpresa: una cover morbida trasparente.

Si tratta di un’aggiunta che rende la dotazione più completa, così che sin da subito sarà possibile utilizzare il dispositivo con una protezione per il retro. Sul frontale, invece, è pre applicata una pellicola dalla casa madre.

Dopo aver sollevato il box giallo appare il terminale POCO F5, avvolto nella sua pellicola trasparente. Proprio sulla pellicola sono riassunte le caratteristiche teniche chiave del dispositivo, tra le quali spicca al primo posto il processore Snapdragon 7+ Gen 2.

Il costruttore mette in evidenzia l’ampio schermo AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Le altre due specifiche tecniche evidenziate sono la ricarica veloce da 67W per la batteria generosa da 5.000 mAha, infine la tripla fotocamera con la principale da 64MP con stabilizzazione ottica.

Cosa contiene la confezione di vendita

All’interno del box di vendita, oltre al dispositivo, e ai manuali, è presente anche la cover trasparente. Graditissima la presenza dell’adattatore da muro da ben 67W, che assicura una ricarica particolarmente veloce. Non manca, naturalmente, il cavo di ricarica dedicato USB USB-C.

Sul retro del terminale, invece, spicca il modulo a tripla fotocamera. In particolare, il dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), affiancato da una fotocamera ultrawide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Per i selfie, il telefono offre una fotocamera frontale da 16 MP.

Il set di camere non è contenuto nel classico bump, anche se ciascun sensore fuoriesce dalla scocca, tanto da far “ballare” il terminale se posizionato sulla scrivania senza cover.