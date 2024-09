Gli auricolari Powerbeats Pro 2 ascolteranno il cuore

Pubblicità

All’inizio di questo mese, Beats, marchio di Apple, ha anticipato l’uscita dei nuovi auricolari Powerbeats Pro 2, previsti per il prossimo anno, e anche se è stata avara di caratteristiche, in rete c’è già chi ha scoperto ulteriori dettagli sui nuovi dispositivi.

Come spesso accade, le indiscrezioni provengono da indizi scovati all’interno delle più recenti versioni dei sistemi operativi di Apple, in particolare da iOS 18 Release Candidate, ossia la versione beta candidata ad essere quella definitiva.

I Powerbeats Pro 2 saranno dotati della capacità di misurare la frequenza cardiaca, inviando i dati direttamente all’app Salute di Apple su iPhone. Per utilizzare questa funzione durante un allenamento, sarà necessario indossare entrambi gli auricolari, che potranno anche essere collegati a macchinari da palestra, come tapis roulant, per monitorare la frequenza cardiaca durante l’allenamento.

Sembra che la misurazione della frequenza cardiaca avvenga solo quando un allenamento viene avviato su un’app compatibile, come rileva MacRumors, una funzione che al momento non è offerta da nessun altro auricolare prodotto da Apple o Beats. Altre novità per i Powerbeats Pro 2 è la possibilità di offrire la cancellazione attiva del rumore, il supporto all’audio spaziale e l’audio adattivo.

Non mancano neppure immagini di questi futuri dispositivi, che sono state trovate all’interno di iOS beta. Stando a queste, i Powerbeats Pro 2 saranno disponibili nei colori arancione, viola, nero e beige, con custodie di ricarica perfettamente abbinate nella tonalità. Come è possibile apprezzare dalle immagini, si tratta di un cambiamento estetico non troppo radicale, rimanendo simili agli attuali Powerbeats Pro. Tuttavia, la prossima versione sarà più sottile e compatta.

Anche la custodia di ricarica sembra molto simile alla prima generazione, ad eccezione del logo Beats, ora bianco anziché in rilievo, come segnala 9to5Mac. Peraltro, dai video guida per l’utente, emerge che il pulsante fisico sul logo Beats è stato sostituito da un sensore touch. Tuttavia, rimane un pulsante fisico sullo stelo degli auricolari.

Al momento non è stata ancora annunciata una data di uscita precisa per questi nuovi auricolari wireless, ma il lancio è previsto per il 2025.

