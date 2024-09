Apple Watch 9 e Ultra 2 avranno alcune funzioni della Series 10

Pubblicità

Sono passati pochi giorni dalla presentazione di Apple Watch 10, ma Apple non ha dimenticato la precedente serie di smartwatch ed infatti, nonostante Apple Watch Series 9 e Ultra 2 siano modelli rilasciati lo scorso anno, Apple ha annunciato che intende introdurre nuove funzionalità su questi due dispositivi tramite aggiornamento software.

Non è chiaro quando le novità presentate saranno rilasciate su Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra, ma è facile pensare che arriveranno con watchOS 11, o con aggiornamenti di sistema successivi.

In primis, anche questi due smartwatch dello scorso anno beneficeranno del supporto alle notifiche per l’apnea notturna. Come già previsto per Apple Watch Serie 10, anche Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra 2 saranno in grado di rilevare segnali di apnea notturna.

Questa funzionalità, attualmente in attesa di approvazione da parte della FDA in USA, dovrebbe essere resa disponibile entro fine settembre, proprio in concomitanza con il rilascio di watchOS 11. La disponibilità e le tempistiche potrebbero variare a seconda dei paesi.

In pratica, la funzione si serve dell’accelerometro presente sull’orologio per tracciare le interruzioni del respiro durante il sonno, fornendo informazioni utili che potrebbero indicare apnea notturna, peraltro divisa tra diversi gradi, da moderata a grave. Una volta attivata, gli utenti riceveranno notifiche in caso di segni potenziali, insieme a informazioni sulla salute e un report in PDF da condividere con il proprio medico.

Miglioramenti al pulsante Azione

Ancora, Apple ha annunciato miglioramenti per il pulsante azione dell’Apple Watch Ultra 2. Gli utenti potranno assegnare nuove funzioni, come cambiare il tipo di allenamento durante le attività multisport, avviare un cronometro, attivare la torcia o utilizzare memo vocali e Shazam, il tutto con una semplice pressione.

Sarà anche possibile tenere premuto il pulsante per passare rapidamente da un’azione all’altra, facilitando l’adattamento della sua funzione in tempo reale.

App Maree

Un’app completamente nuova chiamata in inglese “Tides”, in italiano maree, progettata per Apple Watch Serie 10, sarà disponibile anche su Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra 2. Quest’anno sembra che Apple non abbia voluto lasciare indietro nessuno, fornendo anche agli indossabili dello scorso anno la possibilità di accedere a queste funzioni.

La nuova app, in particolare, fornirà previsioni costiere su sette giorni, con informazioni su alte e basse maree, altezza e direzione delle onde, e orari di alba e tramonto.

E’ pensata per chi pratica attività come surf, kayak o vela, aiutando gli utenti a rimanere informati sulle condizioni del mare in continua evoluzione. Inoltre, includerà complicazioni da visualizzare sul quadrante dell’orologio, aggiornando in tempo reale le maree a seconda delle località preferite.

Riproduzione audio

Simile a quanto accadrà su Apple Watch 10, anche Apple Watch Ultra 2 sarà in grado di riprodurre audio direttamente dagli altoparlanti integrati dello smartwatch.

In passato, questi altoparlanti erano utilizzati principalmente per le notifiche e le chiamate, ma adesso sarà possibile ascoltare musica direttamente da Apple Music e podcast senza dover collegare accessori Bluetooth. Ricordiamo che Apple Watch 10 sarà disponibile per i preordini tra pochi giorni. Vi invitiamo a partire da questo articolo per conoscere date e prezzi.

