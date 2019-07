PowerBeats Pro tornano su Amazon: a casa vostra entro 3-5 giorni

Se volete avere i PowerBeats Pro, i migliori auricolari del momento, al più presto possibile, a casa vostra andate su Amazon: il rivenditore on line, dopo averli per primo messi in vendita qualche giorno fa, ora rilancia e ve li spedisce entro 3-5 giorni.

Di questo accessorio abbiamo parlato a lungo fin dal momento della loro presentazione. L’ultima volta solo una decina di giorni fa, quando abbiamo pubblicato una completa recensione che dovrebbe convincervi ad acquistarli.

I PowerBeats Pro, come spieghiamo e dimostriamo nella recensione sono prodotto “top” del momento nel campo degli auricolari sportivi. Strutturati intorno alle stesse tecnologie delle Airpods 2 di Apple, sono totalmente senza fili e offrono fino a 9 ore di ascolto. Grazie al chip H1 di Apple presente all’interno, sono compatibili con Ehi Siri, permettono un facile abbinamento con iPhone e hanno una autonomia lunghissima. In più sono resistenti all’acqua e al sudore, hanno supporti regolabili per garantire maggior confort e stabilità ed offrono tasti fisici per una migliore interazione. Ottima la qualità della riproduzione della musica.

Amazon, che ha pagina speciale tutta dedicata ai prodotti Beats, con auricolari, casse e cuffie dei Beats, presenta PowerBeats con grande evidenza e ora li offre in spedizione a 3-5 giorni. A seconda delle zone potrebbero essere a casa vostra tra mercoledì e sabato prossimi. Un tempo di molto inferiore a quello previsto da Apple che, invece, stima la consegna tra il 30 luglio e il 6 agosto. Il prezzo Amazon è lo stesso di Apple: 249,45 euro.

