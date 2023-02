Il premio Apple per 10 anni di servizio è bello come iPhone

Un nuovo video pubblicato su YouTube offre uno sguardo a quello che viene descritto come uno dei “prodotti Apple più rari al mondo”, certamente uno dei meno conosciuti in assoluto: il nuovo premio ai dipendenti per 10 anni di servizio per la multinazionale di Cupertino.

Si tratta di un regalo che Apple fa ai dipendenti che raggiungono questo importante traguardo lavorativo. È realizzato con lo stesso alluminio dei prodotti Apple, con un grande logo Apple in acciaio inossidabile al centro.

Il video proviene da DongleBookPro, youtuber specializzato in hardware raro e prototipi provenienti da Apple. Il video spiega che il colosso di Cupertino è passata a questo nuovo design in alluminio per il suo premio dei 10 anni di servizio intorno al 2020 o al 2021. In passato, l’azienda ha regalato ai dipendenti un premio simile, ma era fatto di cristallo invece che di alluminio.

L’alluminio utilizzato per questo premio è lo stesso di quello utilizzato per costruire telai e chassis dei prodotti Apple. C’è un logo Apple in acciaio inossidabile sul davanti con il numero “10” inciso sul lato e il nome del dipendente cui è dedicato. All’interno della scatola c’è persino un panno Apple per lucidare il logo traslucido e riflettente.

Una nota inclusa nel premio spiega il processo di produzione in modo più dettagliato:

Il tuo premio di 10 anni è realizzato con lo stesso alluminio della serie 6000 che usiamo per realizzare i nostri prodotti. I residui del processo di produzione vengono raccolti e riformulati per creare una lega personalizzata riciclata al 100%. La lega viene fusa in lingotti lunghi, quindi ogni lingotto viene tagliato in blocchi che vengono lavorati alla dimensione finita. La superficie è finemente sabbiata e i bordi sono diamantati. Il blocco viene quindi anodizzato per sigillare la finitura e creare uno strato protettivo. Infine, un logo Apple in acciaio inossidabile è inserito al centro

Sempre all’interno della confezione c’è anche una nota di congratulazioni firmata a mano dal CEO di Apple Tim Cook:

Congratulazioni per aver raggiunto questo momento fondamentale. Il lavoro che hai fatto, le sfide che hai incontrato e le scoperte che hai reso possibili: tutti si sommano a un contributo profondo e duraturo alla missione di Apple di cambiare il mondo in meglio

Lo youtuber statunitense dice che ci sono versioni di questo premio anche per anniversari di 20 e 30 anni. Di seguito è riportata un’immagine ottenuta da 9to5Mac che mostra la versione più scura del premio per 20 anni, in tinta stile space grey, accanto alla versione precedente del premio in cristallo dei 10 anni mostrata poco sotto:

Grazie al filmato gli appassionati possono apprezzare ancora una volta la cura meticolosa che Apple riserva per ogni dettaglio dei propri prodotti, dalla progettazione alla scelta dei materiali, passando per produzione fino a riciclo e smaltimento, tutto questo anche per i prodotti Apple non destinati alla vendita.