Word Crack 2, il gioco di parole è gratis per iPhone, iPad e Android

L’erede di Word Crack, il celebre gioco di parole per cellulari – in Spagna è presente in uno smartphone su due, per di più è stato nominato anche gioco dell’anno e gioco rivelazione nell’App Store a un anno dal debutto e al momento conta oltre 100 milioni di download in tutto il mondo – è arrivato: con Word Crack 2 la società sviluppatrice Etermax (conosciuta anche per Trivia Crack) porta più sfide, nuove modalità di gioco individuale, PowerUps e dizionari arricchiti per sfidare gli avversari in qualsiasi parte del pianeta.

Partiamo da quest’ultima novità: la nuova versione di questo gioco di parole per iPhone, iPad e Android, mette a disposizione dizionari in otto lingue diverse tra cui è compreso anche l’italiano: prossimamente ne saranno aggiunti anche altri ma già così l’app permette di sommare più punti e sfidare con il proprio lessico amici, familiari e avversari casuali in tutto il mondo.

Altra novità di Word Crack 2 come dicevamo è nella modalità di gioco individuale che permette di capitalizzare il tempo in attesa del turno degli avversari. Lì il giocatore deve scoprire la parola che descrive una foto casuale, esercitandosi o acquisendo un nuovo vocabolario per affrontare le sfide successive e, allo stesso tempo, continua a stimolare il suo cervello e le sue capacità relazionali.

Il compito sembra semplice ma in realtà è molto impegnativo: il giocatore deve sommare più punti del suo avversario formando parole orizzontalmente o verticalmente su un tabellone di 15 x 15 con lettere casuali offerte su un leggìo, ogni volta che possono essere incrociate. Ma le abilità linguistiche non sono le uniche necessarie. Ogni lettera è numerata con un rispettivo valore e il tabellone ha caselle speciali di riconoscimento che permettono di duplicare e persino triplicare i punti per lettera, e anche per parola.

Pertanto, per ogni parola creata si ottiene un punteggio che dipende sia dal valore delle lettere utilizzate che della loro posizione sul tabellone. In questo modo, il pensiero strategico e l’abilità matematica diventano condizioni indispensabili per raggiungere la vittoria nel gioco.

I piccoli aiuti, meglio noti come PowerUp, sono anche ottimi alleati per la strategia del giocatore. In Word Crack 2 esistono quattro nuovi poteri speciali che sostituiscono quelli del suo predecessore: il giocatore può vedere la parola migliore che potrebbe essere stata giocata alla fine del turno, scoprire tutte le caselle nelle quali si possono giocare tessere, trovare la migliore posizione per giocare o formare una parola automaticamente.

L’utente deve utilizzarli consapevolmente poiché non sono illimitati, oppure deve comprare di più con le monete acquistate nel negozio integrato. La borsa di tessere e la valutazione delle parole, che funzionavano come PowerUp in Word Crack, nella nuova proposta è accessibile senza limiti. Nel gioco è inoltre presente una chat per parlare con l’avversario durante il gioco e attraverso il pannello profilo dell’utente, oltre a poter vedere la percentuale di giochi vinti, persi o rinunciati dall’avversario, è possibile aggiungerlo tra i preferiti per giocarci insieme un’altra volta, costruendo la propria comunità virtuale.

Come si gioca

Per iniziare una nuova partita, l’utente deve cliccare sul pulsante che si trova nella parte inferiore della schermata. A quel punto può scegliere tra i suoi amici, cercandoli con il loro indirizzo e-mail o il loro nome di utente, oppure è possibile scegliere di affrontare un avversario casuale. Il giocatore come dicevamo ha 8 lingue per selezionare quale vocabolario vuole sfidare in quel gioco (attenzione: dopo aver iniziato una partita non è possibile modificare la lingua).

La prima parola formata sul tabellone si trova sopra la stella al centro, e le parole formate successivamente devono essere connesse alle parole già formate. Posizionando bene le tessere, è possibile creare più di una parola alla volta. Basta trascinare le tessere, usare le lettere sul leggio e sommare punti. E’ possibile provare liberamente più volte. Confermando la parola, finisce il turno.

Se il giocatore posiziona le parole nelle caselle speciali potrà ottenere molti punti, duplicando e persino triplicando per lettera o per parola formata. Se utilizza le 7 tessere del suo leggio in una sola mossa otterrà anche un bonus. Inoltre, può far uso dei piccoli aiuti (i PowerUp) che gli danno più opportunità nel gioco.

Il vincitore sarà quello con il maggior numero di punti nel gioco. Il gioco scadrà dopo 7 giorni di inattività e il vincitore sarà colui che ha formato l’ultima parola. Il gioco finirà anche anticipatamente se i giocatori passano il loro turno tre volte di seguito.

Word Crack 2 come dicevamo è disponibile su App Store e Google Play in tutto il mondo in italiano, spagnolo, catalano, inglese, portoghese, tedesco, francese e olandese. Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPhone sono disponibili da questa pagina, invece per quelli dedicati ad Android si parte da qui.