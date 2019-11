Prezzo shock: Apple Watch 3 a 202,90 €!

Non è nelle offerte migliori del Black Friday, dove ci sono anche gli Apple Watch 4, ma noi l’abbiamo trovato lo stesso: Amazon offre Apple Watch 3 a 202,90 euro. Il prezzo, eccezionale e capace di portare questo smartwatch che oggi è ancora al top della sua categoria, è per il modello da 38mm, l’ideale per il polso di una donna o di un bambino.

Ricordiamo che Apple Watch 3 è stato rilasciato due anni fa e si distingue da Apple Watch 4 e da Apple Watch 5 essenzialmente per lo schermo di dimensioni più ridotte e per la mancanza de sensore per l’elettrocardiogramma. Ma per il resto è un prodotto perfetto, come lo sono i due che l’hanno seguito, per integrazione con l’ecosistema Apple e tecnologie.

Lo sconto per il modello da 38mm è pari al 15%. Molto alto in relazione al prezzo di listino che, lo ricordiamo, è di 239 euro. Vi segnaliamo che è in sconto, anche se per una percentuale inferiore, anche Apple Watch 3 da 42mm. Ecco qui di seguito i migliori sconti su Apple Watch 3

