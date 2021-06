Prime Day: cuffie ed auricolari Sennheiser con sconti top

Tra i grandi marchi che mandano in sconto prodotti per il Prime Day c’è anche Sennheiser. Nella lista delle promozioni troviamo in particolare la specialità della casa: cuffie e auricolari.

Alcuni di essi, come le eccellenti cuffie antirumore Sennheiser HD 450BT, sono già andati in sconto agli stessi prezzi di oggi ma non per questo sono una ripetizione sgradita. Altri sono in offerta per la prima volta come Sennheiser HD 599. Altri ancora, infine, sono presentati a prezzi scontati e che solo poche altre volte hanno raggiunto nel corso della quotidianità; è il caso delle Sennheiser Momentum 3. Parliamo di cuffie di assoluto livello, probabilmente tra le migliori della loro fascia di prezzo, molto ben costruite ed eleganti

Qui sotto trovale la lista completa degli sconti Sennheiser

Sennheiser HD 450BT Cuffie Wireless/Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, Nero, Circumaurali In offerta a 99,00 € – invece di 179,99 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Sennheiser HD 599 Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero [Esclusiva Amazon] In offerta a 99,00 € – invece di 179,99 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Sennheiser Momentum Wireless Cuffie Noise Cancelling con funzioni Auto On/Off e Smart Pause e con App Smart Control In offerta a 280,00 € – invece di 399,00 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Sennheiser CX 400BT Auricolari Bluetooth con Touch Control, Bianco, Nero In offerta a 99,00 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Sennheiser HD 450BT Cuffia Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore, Bianco In offerta a 99,00 € – invece di 179,99 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Sennheiser Momentum 3 Wireless Cuffia Noise Cancelling con Funzioni Auto On/Off e Smart Pause e con App Smart Control, con Alexa integrata, Bianco (Sandy White) In offerta a 280,00 € – invece di 399,00 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Sennheiser CX 400BT Auricolari Bluetooth con Touch Control, Bianco In offerta a 99,00 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata alle offerte, seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet), oppure visitando la sezione di Macitynet.it con tutte le offerte del Prime Day.