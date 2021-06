Meross sconta la domotica Alexa e Homekit con lampadine, prese e strisce LED per il Prime Day

Molti dei nostri lettori hanno conosciuto Meross in questi mesi grazie a spine e ciabatte Wi-Fi commercializzate con successo. Il catalogo del produttore è in realtà sempre più vasto e prevede oggi anche lampade, interruttori e valvole termostatiche con Wi-Fi.

Anche se una rete domotica con wi-fi non è l’ideale se il numero di apparecchi collegati aumenta a dismisura è indubbio che l’assenza di un hub dedicato rende facilissma l’installazione di un piccolo impianto in casa e in ufficio.

I prodotti meross sono tutti compatibili con Alexa e molti di essi lo sono con Homekit e rappresentazioni soluzioni uniche nel loro genere per la piattaforma Apple.