Iliad porterà le eSIM in Italia

Da anni sentiamo parlare delle SIM digitali o virtuali ma finora nel nostro Paese diffusione e impiego sono limitati: la situazione potrebbe presto cambiare con la promessa di Iliad di portare le eSIM in Italia. L’anticipazione arriva direttamente da Benedetto Levi che, durante un incontro in una chat vocale sul nuovo social Clubhouse avvenuta negli scorsi giorni, ha descritto brevemente la situazione indicando i lavori in corso di iliad per portare le eSim in Italia.

Il giovane amministratore delegato di iliad ha dichiarato che la domanda di eSim da parte di clienti e utenti è stata finora limitata, per questa ragione l’operatore ha deciso di concentrarsi su altri progetti e iniziative. Ciò nonostante Levi ha dichiarato che iliad sta lavorando anche su questo fronte e che lancerà le eSim in Italia nei prossimi mesi, senza però indicare una scadenza temporale più precisa.

Con la SIM digitale o virtuale scompare la schedina fisica come l’abbiamo conosciuta fino a oggi: negli anni è diventata sempre più piccola e in futuro è destinata a scomparire del tutto, sostituita da un piccolo chip. Apple supporta le eSim fin dalla generazione iPhone XS: quando l’operatore supporta le eSim è sufficiente inquadrare un codice QR con la fotocamera per ottenere il numero di telefono e configurare in automatico il terminale per collegarsi alla rete cellulare dell’operatore tramite il piano desiderato.

In breve con le eSim non occorre più recarsi in negozio per acquistare una SIM fisica, oppure attendere la consegna quando ci si abbona online: le procedure di iscrizione a un piano o a una offerta di telefonia risultano molto più semplici e veloci e così anche l’attivazione del nuovo numero, il passaggio a un nuovo operatore e così via. L’altro vantaggio delle eSim è che quando saranno diffuse, i costruttori di smartphone potranno rimuovere il vano porta SIM fisica dai dispositivi per sfruttare questo spazio per una batteria più capiente o altre componenti e funzioni.

Naturalmente quello che è possibile fare o meno con le eSim dipende anche da come i vari operatori intendono proporle. Finora le potenzialità e le innovazioni possibili non sono stare sfruttate appieno. Per esempio con TIM occorre ancora recarsi in un negozio: con la stipula di un contratto con eSIM viene fornito un cartoncino con un codice QR per l’attivazione del numero.

Con Vodafone l’uso più noto delle eSIM è per il piano cellulare per Apple Watch Cellular che richiede un costo extra per avere a disposizione il proprio numero di cellulare anche sullo smart watch di Apple. WindTre propone le eSim a 10 euro per un nuovo numero oppure 15 euro per sostituirla e passare a un nuovo numero. Al momento l’operatore che sembra sfruttare maggiormente le eSIM in Italia sembra essere Very Mobile, marchio commerciale e operatore virtuale di Wind Tre, che permette di scegliere un piano e attivarlo al volo via Internet.

Il fatto che iliad stia lavorando per introdurre le eSIM in Italia potrebbe cambiare le carte in tavola per diverse ragioni. L’operatore è noto per piani ricchi di GB, contenuti e servizi inclusi a prezzi abbordabili, oltre che per la capacità di promuovere con grande efficacia prodotti e servizi. Con l’arrivo nei prossimi mesi delle eSIM iliad potrebbe proporre offerte allettanti a buon prezzo per Apple Watch Cellular, oppure piani vantaggiosi per chi decide di passare alla eSIM per avere a disposizione un secondo numero di telefono sul proprio smartphone o altro ancora.

