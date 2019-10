Promozione Epson: Rottama la stampante laser e recuperi fino a 150 euro

Comprare una nuova stampante a getto d’inchiostro e recuperare fino a 150 euro rottamando la vecchia stampante laser. E’ l’operazione promozionale di Epson che consente di mettersi in casa a buon prezzo una comoda stampante per i documenti semplicemente riciclando la vecchia al laser, in pieno rispetto dell’ambiente.

Le stampanti a getto d’inchiostro, oltre ad essere più economiche nell’uso, sono infatti più amiche dell’ambiente rispetto alle laser perché non ci sono rulli, fusori e tamburi da cambiare, quindi si affrontano meno spese per le parti di ricambio e c’è al contempo una significativa riduzione dei rifiuti da smaltire.

L’iniziativa Epson poc’anzi accennata è intitolata “Hai una laser? Rottamala” e come dicevamo permette di risparmiare fino a 150 euro acquistando una stampante o multifunzione Epson EcoTank monocromatica entro il 15 dicembre e rottamando una laser monocromatica di qualsiasi marca e modello.

Le stampanti della serie che aderiscono alla promozione otto (di seguito in elenco trovate nome e link per l’acquisto su Amazon) e mettono a disposizione diverse funzioni tra stampa fronte/retro, alimentatore automatico di documenti, vassoio da 150 o 250 fogli, oltre a soluzioni di connettività quali USB, Wi-Fi ed Ethernet.

N.B. La garanzia è di un anno o 100.000 pagine ed è estendibile a 3 anni accedendo al sito ufficiale.

Portato a termine l’acquisto è poi sufficiente compilare due semplici moduli scaricabili dal sito ufficiale ed allegare copia del documento di acquisto insieme ad una foto della laser rottamata (che può essere di qualunque modello e produttore) per ricevere entro trenta giorni il bonifico da 50 a 150 euro in funzione del modello acquistato.

Le stampanti della serie EcoTank sono dotate di un serbatoio di inchiostro ad alta capacità che permette di stampare tra le 5.000 e le 11.000 pagine con l’inchiostro incluso nella confezione, secondo i modelli. Nel confronto con la laser, ogni flacone di inchiostro consente un’autonomia pari a quella di 5 toner.

Sono adatte per piccoli spazi di lavoro in quanto eliminano il tempo perso per l’acquisto e la sostituzione delle cartucce, non richiedono tempi di riscaldamento e possiedono una velocità di stampa che arriva fino a 20 ppm.

Queste stampanti Epson sono inoltre progettate per occupare poco spazio sulla scrivania e, con il serbatoio posizionato nella parte anteriore, consentono di valutare facilmente il livello dell’inchiostro rimanente – e nel caso riempire i serbatoi in modo facile e pulito.