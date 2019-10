Fitbit studia per replicare alcune funzioni di Apple Watch

Fitbit – l’azienda californiana conosciuta pe i tracker di attività e dispositivi indossabili che misurano i dati quali il numero di passi, qualità del sonno, gradini saliti, e altre metriche personali – ha a listino vari prodotti interessanti come il Versa 2 che può essere una valida alternativa all’Apple Watch.

I prodotti dell’azienda vantano alcune caratteristiche che l’Apple Watch non ha, ma è vero anche il contrario: Apple Watch Series 4 e seguenti offrono funzionalità come quelle legate alla salute del cuore, per l’ECG e l’identificazione della fibrillazione atriale, che Versa non offre.

Fitbit sta lavorando per offrire in futuro dispositivi con nuove funzioni che offriranno misurazioni come quelle attualmente possibili con Apple Watch. Queste novità dovrebbero arrivare da una partnership con la Bristol-Myers Squibb-Pfizer Alliance, e il primo risultato dovrebbe essere la possibilità di avere notifiche in caso venga rilevato battito irregolare, indice di una fibrillazione atriale (FA).

Apple ha lavorato per molto tempo su questa funzione e collaborato per diversi anni con l’FDA (Food and Drug Administration) per ottenere la classificazione De Novo per l’app ECG e le notifiche di ritmo cardiaco irregolare. La stessa procedura dovrà seguire FitBit. “In Fitbit, siamo concentrati per rendere le funzionalità legate alla salute più accessibili”, spiega James Park, co-fondatore e CEO dell’azienda; “e con il nostro impegno con BMS-Pfizer Alliance abbiamo la potenzialità di offrire l’individuazione precoce della fibrillazione atriale, una condizione asintomatica che colpisce milioni di americani”.

Funzioni di questo genere sono utilissime per aiutare gli utenti a identificare possibili sintomi di fibrillazione atriale, l’aritmia più diffusa. Se non viene trattata, la FA è una delle principali condizioni che possono provocare un ictus, la seconda causa più comune di morte nel mondo. Secondo l’AF Association, circa 1,5 milioni di persone nel Regno Unito soffrono di fibrillazione atriale, l’aritmia cardiaca più diffusa, ma un terzo di queste persone potrebbero non essere consapevoli di avere questo problema.

