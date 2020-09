Prosser insiste: Apple Watch Series 6 e iPad Air saranno svelati oggi

Jon Prosser ne è assolutamente certo: Apple li presenterà oggi. Rompendo così di fatto ogni tradizione i nuovi Apple Watch e gli iPad, i primi che sono quasi sempre stati presentati insieme ad iPhone e i secondi che generalmente vengono invece annunciati ad ottobre in un evento secondario, saranno notificati oggi tramite un comunicato stampa.

Niente evento quindi, presumibilmente per via della pandemia di coronavirus che non permetterebbe un assembramento nel teatro Apple in sicurezza. Mentre Mark Gurman di Bloomberg ha detto di aspettarsi un comunicato stampa per annunciare un evento stile WWDC 2020 in cui si mostreranno al mondo le nuove generazioni di Apple Watch e iPad, l’altro solitamente affidabile leaker Prosser ribadisce quanto detto alcuni giorni fa: il comunicato stampa annuncerà i prodotti, non la data dell’evento.

«Ok, ragazzi. Ultimo tweet della serata» ha scritto poche ore fa Jon Prosser tramite il suo account Twitter «Le mie fonti non si muovono né cambiano idea. Ribadiscono che Apple Watch e iPad Air arriveranno domani (le 15:00 di oggi da noi corrispondono alle 9:00 negli USA, ndr) tramite comunicato stampa. Ci vediamo domani mattina per scoprirlo». Quanto notato da Apple Insider darebbe credito a questa voce: molte versioni di Apple Watch e combinazioni di cinturini sono attualmente esaurite negli Apple Store online di Cina, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito.

Per scoprire chi avrà ragione tra i due leaker bisognerà attendere ancora qualche ora perché, in un caso o nell’altro, il comunicato stampa dovrebbe arrivare oggi pomeriggio tra le 15:00 e le 18:00 italiane.

Apple Watch Serie 6 dovrebbe migliorare il comparto wireless e, tra le altre, offrire nuove funzioni per il monitoraggio della quantità di ossigeno nel sangue direttamente dal polso (potete leggerne di più qui). Ci potrebbe essere perfino una versione più economica in plastica che dovrebbe sostituire la Serie 3 attualmente a listino. Per quanto riguarda iPad Air invece, dovrebbe adottare il design di iPad Pro, con frontale tutto schermo e Touch ID che, per forza di cose, verrebbe spostato di lato sul tasto di Standby.