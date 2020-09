Il concept iPad Air 4 mostra il design in stile iPad Pro

Come sarà iPad Air 4? Molto probabilmente come quello (o quasi) che si può vedere attraverso il concept pubblicato nelle scorse ore da svetapple.sk, che per la sua realizzazione si è basato sulle indiscrezioni trapelate fino ad oggi. Il tablet, che potrebbe essere presentato da Apple già la prossima settimana, dovrebbe essere una riprogettazione completa del modello attuale.

Già del design un assaggio lo avevamo avuto dal presunto manuale utente che circolava in rete qualche giorno fa, ma le immagini tridimensionali realizzate dal designer offrono uno sguardo diretto a quello che dovrebbe essere iPad Air 4. Molto simile all’attuale gamma di iPad Pro per quanto riguarda l’aspetto estetico, con bordi piatti e cornici quasi assenti per offrire un frontale tutto schermo.

Via quindi anche qui il tasto Home, in favore di una interfaccia grafica con gesti e swipe per quasi tutte le azioni disponibili, e uno schermo che potrebbe coprire una superficie pari a 10.8″, leggermente più grande quindi dei 10.5″ dell’iPad Air 2019. Non ci dovrebbe essere il Face ID perché sarebbe una tecnologia troppo costosa per un tablet che invece dovrebbe puntare molto sull’accessibilità dovuta dal prezzo, quindi per la sicurezza dei dati e del dispositivo stesso ci sarebbe un sensore Touch ID sul tasto di Standby, visto che quello Home non dovrebbe esserci più.

Per il resto delle tecnologie che iPad Air dovrebbe portare con sé, quasi certa la presa USB-C al posto della Lightning, in modo da poter utilizzare gli hub anche con questo modello. E poi quattro speaker stereo come gli attuali iPad Pro, processore A14 – lo stesso che dovrebbe avere iPhone 12 – e lo Smart Connector per la compatibilità con tastiere Apple o certificate MFi.

Per tutto quel che c’è da sapere su iPad Air 4 potete fare riferimento a questo nostro articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.