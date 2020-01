Qualcomm presenta tre nuovi Snapdragon per gli smartphone 4G

Tutti gli smartphone top di gamma in arrivo, inclusi i nuovi iPhone 12, potranno comunicare anche tramite le reti 5G di nuova generazione, in ogni caso la tecnologia 4G è destinata a rimanere ancora a lungo, così non deve sorprendere la presentazione di Qualcomm di tre nuovi chipset Snapdragon 4G.

La presentazione è avvenuta in India ma i dirigenti della multinazionale hanno precisato che si tratta di processori e chip modem che verranno impiegati anche in USA e quindi presumibilmente anche in altri mercati maturi. Tutti e tre i nuovi Snapdragon 4G integrano Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, localizzazione GPS migliorata grazie a Dual-Frequency GNSS e sono anche i primi System on Chip (SoC) che supportano il il sistema di posizionamento satellitare regionale indiano (NavIC).

Il modello più potente e costoso è Snapdragon 720G, dove la lettera G indica una versione particolarmente indicata per i videogiochi. Si tratta di un octa core con velocità massima fino a 2,3GHz, supporto per HDR a 10-bit con la possibilità di gestire registrazione video 4K e schermi con elevati refresh di aggiornamento fino alla risoluzione di 2.520 x 1.080 pixel. Integra il modem Qualcomm X15 LTE in grado di raggiungere velocità di download fino a 800Mbps teorici.

Snapdragon 662 è una versione alleggerita del precedente, sempre octa core con velocità massima di 2GHz e modem X11 in grado di raggiungere velocità di download di 390Mbps. Nonostante sia di una fascia inferiore questa piattaforma può gestire configurazioni a tripla fotocamera e la registrazione delle immagini in file formato HEIF. Infine il nuovo Snapdragon 460 condivide alcune delle caratteristiche del precedente, con miglioramenti di processore per CPU e GPU, per assicurare il 50% di prestazioni in più rispetto al predecessore Snapdragon 450.

