Qualcomm Snapdragon 870 5G promette streaming “di qualità desktop” e gaming senza problemi

Qualcomm Technologies ha annunciato la piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 870, un’evoluzione del precedente modello Snapdragon 865 Plus, dotata di una CPU Qualcomm Kryo 585 potenziata con clock fino a 3.2 GHz. Il nuovo Snapdragon 870 è presentato come progettato per offrire performance migliorate su tutta la linea, “per esperienze di gioco innovative a velocità elevatissime” grazie a Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, con connessioni mmWave e 5G sub-6 GHz, nonché funzionalità di intelligenza artificiale.

Altre specifiche tecniche includono: la GPU Adreno 650, processore Hexagon 698, Qualcomm Sensing Hub, Snapdragon X55 5G modem-RF — con supporto 5G mmWave e sub-6 GHz — Wi-Fi FastConnect 6800, Bluetooth 5.2, image processor Qualcomm Spectra 480 e Quick Charge 4+.

Il produttore riferisce che Snapdragon 870 è stato progettato per soddisfare le esigenze degli OEM e del settore mobile” e che supporterà una selezione di “dispositivi di punta” di produttori tra cui Motorola, iQOOO, OnePlus, OPPO e Xiaomi. Nuovi dispositivi con questa piattaforma dovrebbero arrivare nel primo trimestre di quest’anno.

Qualcomm questo mese ha anche annunciato lo Snapdragon 480 5G, un SoC progettato per portare la connettività 5G su dispositivi mobile entry-level. Pochi giorni addietro Qualcomm ha annunciato l’acquisizione per 1,4 miliardi di dollari di Nuvia, chip designer fondata da ex dipendenti Apple. Le tecnologie per CPU di Nuvia sono presentate come particolarmente adatte nell’ambito delle connessioni di nuova generazione 5G.