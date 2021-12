Rakuten Kobo svela le abitudini dei lettori italiani nel 2021

Rakuten Kobo rivela come sono cambiate nel 2021 le abitudini di lettura della comunità di lettori italiani e i loro gusti in fatto di eBook. Quest’anno gli italiani hanno letto per un equivalente di 860 anni. Il periodo preferito dai Booklovers è naturalmente l’estate, ma quest’anno non ci sono solamente ebook: a spopolare quest’anno sono stati gli audiolibri. Il 50% degli intervistati ha dichiarato di aver ascoltato più di un audiolibro quest’anno.

Qui di seguito trovate il report Rakuten Kobo contenente anche la classifica degli eBook e audiolibri più venduti in Italia nel 2021. Sempre più amanti dei libri stanno sperimentando nuovi formati: gli audiolibri, per esempio, sono considerati uno dei segmenti in più rapida crescita nell’industria editoriale. Oltre il 50% degli ascoltatori di audiolibri intervistati nel corso di uno studio condotto da Kobo ha dichiarato di aver ascoltato più audiolibri nell’ultimo anno, specialmente in seguito alla pandemia e alla scoperta del formato.

Un eBook venduto su cinque da Kobo nel mondo è stato scritto da un autore indipendente e pubblicato attraverso Kobo Writing Life (KWL), la piattaforma di pubblicazione indipendente di Rakuten Kobo, rendendo KWL uno dei più grandi editori al mondo. E anche in Italia la piattaforma si conferma nel 2021 uno degli “editori” che stanno crescendo più rapidamente.

Rakuten Kobo: gli eBook più venduti nel 2021

L’inverno dei Leoni di Stefania Auci

La collina dei delitti di Roberto Carboni

Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin

Nessun luogo è sicuro di Patricia Gibney

I leoni di Sicilia di Stefania Auci

Bugiarde si diventa di Felicia Kingsley

Tre di Valérie Perrin

La disciplina di Penelope di Gianrico Carofiglio

La casa nella nebbia di Robert Bryndza

Vecchie conoscenze di Antonio Manzini

Quello che gli italiani hanno effettivamente finito di leggere

L’inverno dei Leoni di Stefania Auci

Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin

La collina dei delitti di Roberto Carboni

Nessun luogo è sicuro di Patricia Gibney

La disciplina di Penelope di Gianrico Carofiglio

Bugiarde si diventa di Felicia Kingsley

Vecchie conoscenze di Antonio Manzini

Tre di Valérie Perrin

La sorella perduta di Lucinda Riley

I leoni di Sicilia di Stefania Auci

2021 Audiobook più venduti

Per niente al mondo di Ken Follett

La beffa di Cristina Rava

Una vita nuova di Fabio Volo

Il silenzio dell’erba di Silvia Volpi

Jane Eyre di Charlotte Bronte

Tutti i titoli più venduti e più letti nel 2021 sono disponibili da questa pagina del sito Rakuten Kobo. Invece in questo articolo di macitynet trovate tutti i dettagli di Kobo Elipsa, un dispositivo che funge sia da ebook reader che da quaderno degli appunti.