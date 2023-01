Razer Edge 5G, via ai preordini della console per giochi cloud

Gli smartphone diventano sempre più console per giocatori mobili e, se abbinati a un controller, in effetti, sono delle valide macchine da gioco portatili: il nuovo Razer Edge 5G è l’ultimo sforzo in tal senso, una console svelata a ottobre 2022 e mostrata al CES 2023, che molti utenti apprezzeranno e che si orienta al cloud gaming e videogiochi in streaming.

La console vanta un display touch AMOLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz. La console offre anche il raffreddamento attivo per garantire le massime prestazioni dal suo chipset Snapdragon G3x Gen 1 e dalla CPU Kryo a 3 GHz.

Razer Edge 5G nasce per offrire diverse fonti di gioco a cui poter accedere. Ovviamente Apple Arcade di Apple non è tra queste. Razer sta puntando tutto sul servizio Xbox Game Pass come un abbinamento ideale per la console, ma anche Steam Link e Google Play sono opzioni selezionabili.

E così sarà possibile giocare ad Halo Infinite, Fortnite, Diablo Immortal e tanti altri titoli tripla A inclusi nell’abbonamento Microsoft. Ovviamente, i giochi vengono trasmessi in streaming e, a detta di chi ha provato, l’esperienza è risultata “incredibilmente fluida” e senza intoppi. Lo schermo ha una densità di pixel leggermente inferiore rispetto a quella di un iPhone 14 Pro: Razer Edge, infatti, vanta 387 PPI, contro i 460 PPI dello smartphone Apple.

Tra le altre caratteristiche, Razer Edge ha una fotocamera frontale da 5 MP in grado di trasmettere in streaming video a 1080p. A livello di memoria la console dispone di 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di ROM integrata, anche se lo spazio di archiviazione può arrivare fino a 2 TB grazie ad una scheda MicroSD.

Per l’audio, la console offre due altoparlanti con audio spaziale THX e doppi microfoni per la chat di gioco. Supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, e naturalmente il 5G per giocare in piena mobilità.

Al momento il costruttore ha aperto i preordini, per Razer Edge 5G con un listino di 399 dollari, circa 370 euro: razer prevede di iniziare le spedizioni della console già questo trimestre.

Tutte le notizie su rare le trovate a questo indirizzo.